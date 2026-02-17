Cote d'Ivoire: Ministère de la Transition numérique - Djibril Ouattara veut promouvoir une collaboration fondée sur la responsabilité

Nommé le 23 janvier 2026 ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique au sein du gouvernement Robert Beugré Mambé II, Djibril Ouattara était à l'honneur le lundi 16 février 2026, à Abidjan-Plateau. En effet, les membres de son département ministériel, les structures sous tutelle ainsi que les acteurs du secteur privé lui ont présenté les traditionnels voeux du Nouvel An.

Le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a remercié ses collaborateurs pour cette initiative. Selon lui, l'année 2025 a été marquée par des avancées significatives, la Côte d'Ivoire poursuivant résolument sa marche vers la modernisation numérique, en intégrant davantage les technologies de l'information et de la communication dans les administrations publiques.

« Mon ambition est simple : promouvoir une collaboration de confiance fondée sur la responsabilité, la transparence et l'écoute », a déclaré le ministre, précisant que sa référence demeurera la feuille de route fixée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Par ailleurs, il a rassuré ses collaborateurs qu'ils avanceront ensemble, avec méthode, autour de projets structurés, de délais maîtrisés et de résultats mesurables. À l'en croire, au cours des mois à venir, l'accent sera mis sur la couverture numérique ainsi que sur l'accès à des contenus appropriés sur l'ensemble du territoire national.

« Nous allons ensemble devoir définir un cadre de gouvernance approprié pour la transformation numérique de notre administration dans son ensemble. Au sein de notre ministère, nous allons construire un modèle de secteur numérisé qui aura la légitimité de faire bénéficier l'ensemble des secteurs de notre pays », a-t-il fait observer.

En outre, il a indiqué que son département continuera de développer un écosystème favorable à l'innovation technologique. « Nous allons enfin réussir ensemble la transformation de la Poste face aux enjeux actuels, notamment ceux liés à la digitalisation. Je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous construirons les résultats attendus par nos concitoyens », a insisté Djibril Ouattara.

L'inspecteur général Koné Famaria, au nom de l'ensemble du personnel du ministère, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir nommé un cadre issu du sérail à la tête du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, en la personne de Djibril Ouattara.

« Nous vous souhaitons, Monsieur le Ministre, un plein succès dans toutes les missions placées sous votre responsabilité, car le gouvernement de notre pays vous les a confiées », a-t-il déclaré, soulignant que cette nomination suscite un réel espoir au sein du personnel.

« Nous sommes convaincus que votre expérience, votre leadership et votre vision stratégique contribueront significativement au renforcement et à l'accélération du développement de ce secteur dynamique, essentiel à la transformation structurelle de notre économie nationale. Nous vous assurons de notre appui, de notre soutien et de notre entière collaboration afin de vous accompagner dans la réussite de votre mission, car nous nous sentons également solidaires et comptables du bilan de votre département ministériel », a-t-il ajouté.

Il a ensuite formulé trois doléances à l'endroit du ministre, à savoir le projet d'acquisition de terrains viabilisés au profit de l'ensemble du personnel, la formalisation des primes financières et la promotion interne des agents lors des nominations aux postes de responsabilité.

Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci), Ouattara Lakoun, ainsi que Gertrude Koné, s'exprimant respectivement au nom des structures sous tutelle et du secteur privé, ont félicité le ministre pour sa nomination et ont pris l'engagement de l'accompagner dans l'atteinte de ses missions.