Cote d'Ivoire: Salon international de Paris/Côte d'Ivoire pays à l'honneur - Bruno Koné conduit une délégation comprenant quatre ministres

Pays invité d'honneur du Salon international de l'agriculture 2026, la Côte d'Ivoire mobilise quatre ministres, avec à leur tête le ministre Bruno Koné et déploie un pavillon de 550 m² à Paris, du 21 février au 1er mars.

La 62e édition du Sia, qui se tiendra au Parc des expositions de la Porte de Versailles autour du thème « Générations Solutions », accueillera une délégation ivoirienne conduite par Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières. Cette participation entre dans le cadre du renforcement de la coopération agricole franco-ivoirienne.

Le point d'orgue de cette présence sera la Journée ivoirienne du jeudi 26 février, consacrée à la « Créativité et innovations continues au service d'une agriculture ivoirienne résiliente ».

Quatre membres du gouvernement - Bruno Nabagné Koné, Sidi Tiémoko Touré (Ressources animales et halieutiques), Jacques Assahoré Konan (Eaux et Forêts) et Bernard Comoé (ministre délégué chargé des Productions vivrières) - y animeront une conférence destinée aux investisseurs potentiels.

Au programme de cette offensive commerciale : présentation des opportunités d'investissement dans les filières agricole, halieutique et forestière, exposition des avancées technologiques du secteur et organisation de rencontres B to B.

Le gouvernement ivoirien profitera également de cette tribune pour dresser le bilan du Sara 2025 et promouvoir l'édition 2027 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan.

Pays agricole par essence, la Côte d'Ivoire cherche à moderniser son agriculture en s'inspirant du modèle français, première puissance agricole de l'Union européenne, notamment en matière d'innovations technologiques. Elle ambitionne ainsi de transformer structurellement un secteur encore largement dominé par les cultures d'exportation traditionnelles (cacao, café, hévéa, anacarde, etc.).

Au-delà de la délégation officielle, plusieurs structures sous tutelle, organisations interprofessionnelles et entreprises privées participeront à l'événement, témoignant d'une grande mobilisation du secteur.