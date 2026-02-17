Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer de l'enfant - Un appel lancé à l'État, aux partenaires, aux médias et aux familles

En marge de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre le cancer de l'enfant, prévue le 15 février 2025, Me Fatou Fadika Coulibaly, de la Coalition des organisations de lutte contre le cancer, a fait une déclaration.

En Côte d'Ivoire, environ 1 000 nouveaux cas d'enfants atteints de cancer sont détectés chaque année. Cela avec un taux de survie estimé entre 5 et 30 % et une mortalité annuelle de près de 600 enfants. Des chiffres avancés par Me Fatou Fadika Coulibaly, présidente de la Coalition des organisations de lutte contre le cancer (Colcc) en Côte d'Ivoire, le jeudi 12 février 2026, au siège de la coalition au Plateau. C'était à l'occasion d'une déclaration qu'elle a prononcée en marge de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre le cancer de l'enfant prévue le 15 février 2025.

Selon Me Fatou Fadika Coulibaly, ces cancers pédiatriques existent, ils progressent. Mais ils restent « encore trop souvent invisibles, mal compris, diagnostiqués trop tardivement et encore trop souvent pris en charge de façon très incomplète et dans des conditions difficiles ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour elle, il est important de rappeler avec « force » que le cancer de l'enfant n'est pas une fatalité, que détecté précocement, il est correctement pris en charge. Elle a relevé que de nombreux enfants ont de « fortes chances » de guérir, mais pour cela il faut agir ensemble. C'est pourquoi la présidente de la Colcc a d'abord lancé un appel à l'État ivoirien pour le renforcement des politiques publiques dédiées au cancer pédiatrique et un accompagnement accru des organisations locales. Puis aux partenaires techniques et financiers, pour poursuivre et amplifier leur soutien.

Aux médias, elle leur a demandé de contribuer davantage à briser le silence qui entoure les cancers de l'enfant. Aux communautés et aux familles, Me Fadika leur a recommandé d'être vigilantes, informées et solidaires.

À l'en croire, c'est dans cette dynamique que s'inscrit la Colcc, qui est la Coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. La Colcc fédère, a-t-elle dit, accompagne et porte la voix des parents, des patients et des familles, parfois « dans des conditions difficiles », mais toujours avec humanité, détermination et espoir. « À travers nos actions, nous défendons une conviction forte : chaque enfant a droit à la vie, à la santé et à l'espoir, quel que soit son milieu social ou son lieu de naissance », a-t-elle déclaré.

Puis d'ajouter : « ...à nos enfants, à nos petits-enfants atteints de cancer ainsi qu'à leurs parents. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Votre combat est aussi le nôtre. Votre courage nous oblige et votre espoir nous inspire ».