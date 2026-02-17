Cote d'Ivoire: La case des mots - La confiance en finance

16 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

La confiance et la méfiance avancent en contresens. La méfiance, c'est l'absence de confiance. La dégénérescence de la confiance ou sa déviance installe la méfiance, la défiance. La confiance crée plutôt l'insouciance, l'inconscience. La méfiance, elle, c'est la défiance, la conscience de subir en permanence une offense ou une malveillance.

La confiance, dans son essence, avance dans la mouvance de la connivence. Elle encense une ambiance de complaisance, d'insouciance, de bienveillance. Elle commence donc par l'expérience d'une connivence. La méfiance fait régner un état d'autodéfense, de défiance, de médisance.

Une ambiance de chiens de faïence nait de la méfiance où sévit la défiance et l'autodéfense en permanence. Méfiance et confiance sont, en conséquence, des séquences en balance en permanence.

La ressemblance entre la confiance et la méfiance est qu'elles s'inscrivent dans la permanence. La confiance, dans ce sens, dérive de la patience. En finance, il y a une prévalence de la méfiance, voire une absence de confiance.

La finance, en effet, repose sur l'exigence d'un capital-confiance. La naissance ou la survenance de cette confiance ou de cette connivence chasse la méfiance.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.