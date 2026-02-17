Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 février 2026

revue de presse

Côte d'Ivoire : Un nouveau gisement d'hydrocarbures découvert par le groupe pétrolier Eni



Les autorités ivoiriennes ont annoncé lundi 16 février la découverte d’un gisement d’hydrocarbures par le groupe pétrolier Eni, en partenariat avec la société d'exploitation d'hydrocarbures locale Petroci. Baptisé "CALAO South", il a été découvert "début février 2026", a détaillé le ministère de l’Énergie. Le forage réalisé à plus de 5 000 mètres de profondeur a "mis en évidence la présence de pétrole léger, de gaz naturel ainsi que de condensats".

Les réserves du site sont estimées à "1,4 milliard de barils équivalents pétrole" selon le gouvernement. "Ce niveau de ressources contribue à renforcer significativement la position de la Côte d'Ivoire parmi les producteurs émergents d'hydrocarbures en Afrique de l'Ouest, dans un contexte régional marqué par une demande énergétique croissante", a ajouté le ministère. (Source: Africaradio)

Vaccin contre l’hépatite B : Polémique internationale autour d’un essai controversé en Guinée-Bissau

Un projet d’essai clinique financé par les États-Unis et destiné à tester l’administration différée du vaccin contre l’hépatite B chez des nouveau-nés en Guinée-Bissau a été suspendu après une vive controverse internationale.

En première ligne, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé de « sérieuses préoccupations » quant à la justification scientifique et aux garanties éthiques de l’étude, estimant qu’elle exposerait des nourrissons à un risque évitable. (Source: Afrik.com)

Niger : Tiani en visite de travail en Algérie dans un contexte diplomatique tendu

Les relations entre Alger et Niamey, détériorées après le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger, se sont renforcées ces derniers mois. Le 12 février dernier, le président algérien a ordonné le retour de l’ambassadeur d’Algérie à Niamey.

À l’invitation du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le président du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani, effectue les 15 et 16 février 2026 une visite de « travail et d’amitié » à Alger.

Cette visite vise à « renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays frères, dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à tirer le meilleur parti de leurs capacités [...], au bénéfice des peuples algérien et nigérien », indique Algérie Presse Service. (Source: Agence Ecofin)

Au Maroc, les avocats reprennent le travail après un mois de grève nationale

Au terme d’un mois de grève nationale ayant paralysé de nombreuses juridictions, la profession d’avocat met fin à son mouvement, obtenant l’ouverture d’une commission mixte avec le gouvernement pour réexaminer un texte jugé attentatoire à l’indépendance de la défense.

Les avocats marocains ont officiellement repris leurs activités ce lundi 16 février, conformément au calendrier arrêté par l’Association des barreaux du Maroc (ABAM). Cette décision met un terme à près d’un mois de grève nationale, un mouvement d’ampleur qui a entraîné la suspension de la majorité des audiences et des actes de plaidoirie dans les juridictions du Royaume. (Source: Africanews)

Congo-Brazzaville : Ouverture du dialogue politique en vue de la présidentielle dans le centre du pays

Un forum de quatre jours a été lancé lundi 16 février et doit se poursuivre jusqu’au 19 février. Les participants espèrent, à travers ces échanges, poser des conditions favorables afin que le vote se déroule sans heurts.

Les discussions réunissent des acteurs aux positions diverses qui tentent de surmonter les points de tension et d’établir des mesures pratiques pour sécuriser le processus électoral à l’approche de la date du scrutin.

Parmi les candidats attendus, le président Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et chef de l’État depuis plus de quarante ans, figure à nouveau sur la ligne de départ pour cette élection. (Source: Beninwebtv)

En Tunisie, des peines jusqu’à 15 ans de prison pour l’attaque de la synagogue de la Ghriba

La justice tunisienne a prononcé des peines allant jusqu’à 15 ans de prison à l’encontre de plusieurs accusés au terme du procès pour l’attaque meurtrière en 2023 de la synagogue de la Ghriba à Djerba, a indiqué lundi à l’AFP l’un des avocats.

Deux prévenus en détention, poursuivis pour « complicité d’homicides » et « adhésion à un groupe terroriste » – un étudiant et la fiancée de l’assaillant qui avait été abattu – ont été respectivement condamnés à trois et huit ans de prison, a précisé Me Nizar Ayed, avocat de plusieurs parties civiles. (Source: Jeune Afrique)

Aéroport principal du Kenya - Le trafic perturbé par une grève des travailleurs

Plusieurs vols ont été retardés ce lundi, 16 février 2026, à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi (le principal aéroport du Kenya). Et pour cause, une grève des travailleurs pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Une situation qui, selon la compagnie aérienne Kenya Airways, affecte certains départs et arrivées.

“ Nous subissons actuellement des retards opérationnels au niveau du contrôle aérien à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi (JKIA), affectant certains départs et arrivées. Les passagers sont priés de prévoir d’éventuels changements d’horaires, notamment des retards. Nous regrettons sincèrement la gêne occasionnée et collaborons étroitement avec les autorités aéronautiques compétentes et les acteurs aéroportuaires afin de minimiser les perturbations et de garantir la sécurité des opérations… Il est conseillé aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation de leur vol”, a écrit la principale compagnie aérienne kényane dans un avis publié sur son site internet. (Source: Guinée Matin)

Sénégal: Les trois leaders étudiants maintenus en détention par retour de parquet

Waly Faye, Demba Ka et Bathie Fall, tous trois membres du Collectif des Amicales de l’UCAD - devraient savoir, mardi 17 ou mercredi 18 février 2026 au plus tard, s’ils sont placés sous mandat de dépôt, c’est-à-dire en détention préventive, ou bien s’ils bénéficient d’une liberté provisoire.

Dans l’immédiat, le procureur a confirmé en fin d'après-midi l’ouverture d’une enquête judiciaire pour savoir si les cinq chefs d’inculpation qui visent les étudiants tiennent la route ou non. (Source: RFI)

Afrique Centrale: Le Burundi veut apaiser la crise en RDC

Le Burundi, à la tête de l'UA, veut renforcer la diplomatie et la coopération régionale face aux crises, notamment dans l'Est de la RDC.

Selon un document officiel, la priorité du Burundi dans la résolution de cette crise repose sur la paix, la sécurité et la diplomatie préventive.

Dans l'entretien qu'il nous a accorde,Edouard Bizimana revient sur la situation sur le terrain, il souligne les enjeux majeurs et assure que la frontière entre les deux pays rouvrira lorsque toutes les garanties sécuritaires seront réunies. (Source : DW)

Nigeria : La présidentielle fixée au 20 février 2027 (INEC)

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) au Nigéria a fixé la prochaine élection présidentielle au 20 février 2027, lançant la course à la présidence du pays le plus peuplé d’Afrique. Conformément à la Constitution et à la loi électorale, ce scrutin sera suivi des élections des gouverneurs et des Assemblées d’État le 6 mars 2027.

Cette annonce du président Joash Amupitan officialise un calendrier prévoyant les primaires des partis entre mai et juin 2026, l’enregistrement des électeurs et la campagne, qui se terminera 24 heures avant le vote. (Source: Africa24)