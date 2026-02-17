Sénégal: Saint-Louis - Célébration des 125 ans de l'église Notre-Dame de Lourdes marquéé par un appel urgent à la restauration

La communauté catholique de Église Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis a célébré dimanche la clôture du jubilé marquant ses 125 ans d'existence. Une cérémonie solennelle, riche en ferveur religieuse et en communion fraternelle, mais dominée par un plaidoyer pressant pour sauver cet édifice historique aujourd'hui fortement dégradé.

La messe a été présidée par l'évêque du diocèse, Augustin Simmel Ndiaye, en présence d'autorités administratives, militaires et de nombreux fidèles. L'événement coïncidait avec la fête patronale de la paroisse fondée en 1895, l'un des plus anciens lieux de culte de Saint-Louis. Pour le curé, Ignace Sambou, ce jubilé dépasse la simple commémoration. « Ce n'est pas seulement un souvenir, mais un renouveau et un appel à renforcer la fraternité et le témoignage chrétien », a dit le curé. Au coeur des discours, la dégradation avancée du bâtiment a suscité une vive inquiétude. « Nous avons mal au coeur de voir cette église ployer sous le poids de l'âge. Le plaidoyer aujourd'hui est sa restauration », a déclaré l'évêque.

Un appel repris par le curé dans son discours d'ouverture. « Malgré son ancienneté, ce patrimoine fait la fierté de la ville. Nous interpellons les autorités et toutes les bonnes volontés pour sa réhabilitation », a dit abbé Ignace Sambou. L'Église garde néanmoins espoir. « Avec la grâce du Seigneur et l'intercession de la Vierge Marie, ce chantier connaîtra un sort heureux », a ajouté l'évêque. Au-delà du bâtiment, le message pastoral a insisté sur la synodalité, autrement dit la participation de tous à la mission sociale et spirituelle. « Personne ne doit se sentir de côté. L'Église doit être au service de tout homme et de toute femme », a expliqué l'évêque.

Trois engagements ont été évoqués : gratitude envers Dieu, prise en charge des lieux de culte et renouvellement de la manière d'être Église par la participation collective. Représentant l'administration territoriale, Sidy Guissé Diongue a salué l'action de l'institution religieuse. « L'Église contribue à l'unité nationale, à la cohésion sociale et au développement économique et culturel, notamment pour les populations vulnérables », a dit l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis. Au terme de la célébration, la communauté a transformé la fête en engagement : sauver un monument religieux et historique majeur.

Le message final est clair : le jubilé doit marquer le début d'une mobilisation collective afin que l'église Notre-Dame de Lourdes continue de traverser les générations comme symbole de foi et de vivre-ensemble à Saint-Louis.