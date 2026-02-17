Sénégal: Kolda - Quatre présumés faussaires arrêtés avec des faux billets de banque

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La Brigade territoriale de Kolda a démantelé un réseau de faussaires, arrêtant quatre individus, au cours d'une opération menée les 13 et 14 février 2026, a annoncé lundi la Gendarmerie nationale.

Deux premières interpellations ont été effectuées le vendredi 13 février dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention ainsi que mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal.

Le lendemain, lors de perquisitions menées dans la commune de Salikégné par la Brigade de Kolda avec le soutien de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention, une somme de 500 000 francs CFA en faux billets, principalement des coupures de 500 francs, a été saisie. Deux autres individus ont été arrêtés, dont l'un était recherché pour diffusion de données à caractère personnel.

Par ailleurs, deux magasins contenant plus de dix tonnes de sacs d'arachides et 2,5 tonnes de sésame, acquis avec les billets contrefaits, ont été placés sous scellés sur instruction du Procureur de la République.

