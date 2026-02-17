Afrique: 30e Assemblée générale de l'OPDAD - Marie Khone Faye plaide pour une résilience féminine concrète à Addis-Abeba

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Réunies du 11 au 15 février 2026 à Addis-Abeba, les Premières Dames africaines ont placé la 30e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement sous le signe de la résilience des femmes face aux crises climatiques et aux conflits.

Dans un contexte continental marqué par l'urgence, la Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a appelé à dépasser le simple plaidoyer. « Nous sommes à un tournant décisif », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de transformer les engagements en actions concrètes.

À travers la campagne #BuildingResilience, lancée récemment au Sénégal, elle a rappelé une réalité souvent invisible : en première ligne des crises, les femmes et les filles en subissent les conséquences les plus lourdes : violences accrues, scolarité interrompue, précarité économique.

