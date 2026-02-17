Sénégal: Affaire des téléphones en prison - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée

Les députés de la 15e législature ont levé ce lundi l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, dans le cadre de l'enquête sur la découverte de téléphones portables et de clés USB dans sa cellule à la Maison d'arrêt du Pavillon spécial. Le vote a enregistré 108 voix favorables, 21 contre et aucune abstention, sur 129 votants pour 165 députés inscrits.

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yassine Fall, présente à l'Assemblée nationale, a détaillé les éléments à charge issus de l'enquête, qualifiée d'« objective et nécessaire ». Selon elle, les objets prohibés ont été découverts lors d'une fouille inopinée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025. « Le député a reconnu les faits lors de son audition. Il a admis avoir introduit un téléphone en le dissimulant dans un pot de lait, le second appareil lui ayant été fourni par un surveillant de prison », a expliqué la ministre, confirmant ainsi des soupçons de complicité au sein de l'administration pénitentiaire.

Lire aussi: Détenus séropositifs à Rebeuss et au Cap Manuel : les assurances de la ministre Yacine Fall

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exploitation technique des téléphones et des cinq clés USB a révélé des opérations financières et immobilières, ainsi que des documents judiciaires protégés par le secret de l'instruction et des contenus vidéo impudiques, selon Yassine Fall. Les faits reprochés au parlementaire tombent sous plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, et les chefs d'accusation envisagés sont l'introduction et la complicité d'introduction d'objets prohibés, la corruption, la violation du secret de l'instruction et la diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs.

La Garde des Sceaux a rappelé que, conformément à l'article 61 de la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aucune poursuite ne peut être exercée contre un député sans l'accord de ses pairs, hors cas de flagrant délit. Elle a donc sollicité officiellement la levée de l'immunité de Farba Ngom pour permettre au procureur de la République de Dakar d'engager les poursuites nécessaires.

FARBA NGOM BRANDIT LE CORAN POUR SE DÉFENDRE

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a pris la parole à l'hémicycle pour se défendre. Brandissant le Coran, il a rejeté les accusations et contesté la procédure engagée, affirmant que les poursuites avaient déjà commencé et dénonçant ce qu'il qualifie d'« accusations infondées » de détournement de 125 milliards. Il a affirmé avoir été maintenu en détention malgré une décision favorable du juge et juré n'avoir détourné aucun fonds public.

L'affaire avait éclaté suite à la fouille de sa cellule en décembre 2025, qui avait permis la saisie de deux téléphones portables et cinq clés USB. L'analyse technique a mis en évidence de multiples échanges téléphoniques, des transactions financières et immobilières, des documents protégés par le secret de l'instruction et des contenus vidéo impudiques. Ces éléments ouvrent la voie à des poursuites pour corruption, introduction frauduleuse d'objets prohibés et diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs.

La Commission ad hoc de l'Assemblée nationale avait recommandé la levée de l'immunité de Farba Ngom, décision désormais actée par la plénière, ouvrant la voie à la justice pour poursuivre son enquête et établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées.