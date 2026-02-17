Sénégal: Affaire des présumés homosexuels - Les 4 dernières personnes interpellées reconnaissent leur statut séropositif

La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, samedi 14 février 2026, à l'interpellation de quatre dernières personnes dans le cadre de l'enquête sur l'affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et compagnie, dite des homosexuels. Ces interpellations font suite aux instructions judiciaires concernant un individu déjà détenu à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.

Selon une source autorisée, le premier mis en cause avait été extrait de sa cellule pour des investigations approfondies. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu avoir entretenu depuis 2021 des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires. Une réquisition adressée au médecin-chef du Centre de santé de Keur Massar a confirmé sa séropositivité.

Dans la continuité de l'enquête, trois autres individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et complicité d'offre ou de cession de drogue, d'après la même source. Qui relève que les quatre dernières personnes interpellées ont reconnu leur statut séropositif et leur orientation homosexuelle, tout en admettant avoir eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.

La Brigade de recherches précise que l'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées.