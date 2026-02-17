Sénégal: Détenus séropositifs à Rebeuss et au Cap Manuel - Les assurances de la ministre Yacine Fall

La ministre de la Justice, Yacine Fall, a rassuré lundi sur la prise en charge des détenus séropositifs dans les établissements pénitentiaires sénégalais, en réponse aux préoccupations soulevées à l'Assemblée nationale.

Intervenant lors de l'examen du projet de loi n°09/2025 portant création et organisation de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté (Onlpl), Mme Fall a affirmé que « toutes les dispositions sont prises pour protéger les autres prisonniers ».

Selon la ministre, 26 personnes arrêtées dans l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie sont actuellement incarcérées. Dix-neuf (19) d'entre elles se trouvent à la prison de Rebeuss, tandis que sept (07) sont au Cap Manuel. Elle a précisé que les détenus séropositifs ont été identifiés et isolés afin de prévenir tout risque pour la santé des autres détenus. Ces dossiers sont « suivis à la lettre », illustrant une attention particulière portée à la gestion des populations carcérales vulnérables et à la stricte application des procédures légales, a notamment insisté Yacine Fall.

S'agissant de la climatisation des cellules, la ministre a indiqué que des climatiseurs mobiles ont été installés aux frais des pensionnaires dans les pavillons spéciaux pour des raisons sanitaires, information dont elle a été informée le 16 février 2026.