Sénégal: 10e journée du tournoi UFL - UNIPRO et ESMT décrochent leurs tickets pour les huitièmes de finale

La 10e journée du tournoi de l'UFL, portée par All Action Sport and Business (filiale de Kalimo Consulting Group), a confirmé son statut de rendez-vous incontournable ce samedi 14 et dimanche 15 février au terrain bleu du Dakar Sacré-Coeur (DSC). Un tour de chauffe au terme duquel UNIPRO et ESMT ont décroché leur qualification pour les 8es de finale.

La 10e journée du tournoi de la University Football League (UFL), compétition qui met aux prises les joueurs des écoles de formation et universités de la région de Dakar, a livré son verdict, samedi et dimanche derniers. À l'issue des différentes rencontres, le tableau des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale est désormais complet. Dans la poule A, Foot EHES a dominé l'école de management IAM de Mermoz sur le score de 2-1. Grâce à ce succès, les joueurs de Foot EHES valident ainsi leur billet pour le prochain tour. Dans le même groupe, Bemtech (BMT) a bénéficié d'un forfait de DUNIS, absente au coup d'envoi.

Conformément au règlement du tournoi, la rencontre a été entérinée sur le score de 2-0 en faveur de BMT. Avec 7 points, Bemtech termine en tête de la poule E, devant Foot EHES, crédité de 4 points. Dans l'autre poule, UNIPRO s'est imposé face à IPP (2-0). Leader avec 9 points, UNIPRO boucle la phase de groupes avec un parcours sans faute et se qualifie logiquement pour les huitièmes de finale.

De son côté, ESMT décroche également son ticket pour le tour suivant. En revanche, IPP, qui ne totalise qu'un point, voit son aventure s'arrêter à ce stade de la compétition. Par conséquent, les équipes de DUNIS et de l'IAM sont éliminées et quittent le tournoi à l'issue de cette phase de groupes. Ainsi, les affiches des huitièmes de finale seront bientôt connues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Voici la liste des équipes qualifiées :

Bem, UAHB, ISDD, Ucao, ESTM, IFACE, MBS Dakar, ASASSC, DAUST, BEMTECH, EHES, Dakar Tech, Unipro, ESMT, ESP, IPD.

À noter que la compétition observera une trêve durant le mois de Ramadan. La reprise est prévue le 28 mars prochain avec les rencontres des huitièmes de finale, qui s'annoncent déjà disputées.