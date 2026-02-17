Sénégal: Benfica - Mourinho balaie les rumeurs d'un retour au Real

« Je ne veux pas encourager des histoires qui n'ont pas lieu d'être... », l'entraîneur de Benfica José Mourinho a balayé les rumeurs d'un retour au Real Madrid, à la veille de retrouver mardi son ancien club en barrage aller de Ligue des champions.

Les deux formations se recroisent à Lisbonne quelques semaines après la victoire 4-2 sur le fil des Portugais lors de la dernière journée de la phase de ligue de la C1.

En conférence de presse d'avant-match, José Mourinho, entraîneur du Real entre 2010 et 2013, a été abordé sur un possible retour à Madrid, alors qu'il dispose d'une clause dans son contrat avec Benfica qui lui permettrait de quitter le club lisboète.

Alors qu'on lui demandait s'il pourrait « dire non » à une proposition du président madrilène Florentino Pérez, José Mourinho a répondu : « Oui. Oui, on peut (répondre non) », malgré une « grande amitié » pour le dirigeant madrilène et un lien indéfectible avec le club merengue.

« J'ai tout donné au Real Madrid, tout ce que j'avais, j'ai fait de bonnes choses, j'ai fait de mauvaises choses, mais j'ai tout donné et c'est tout (...) Les supporters m'estiment beaucoup, et c'est fantastique, mais je ne veux pas encourager des histoires qui n'ont pas lieu d'être », a déclaré l'entraîneur de 63 ans.

« La seule chose qui existe, c'est que j'ai encore un an de contrat avec Benfica et il n'y a rien avec le Real Madrid. C'est un contrat spécial, car il a été signé pendant une période électorale (pour la présidence de Benfica, en novembre 2025, ndlr) ».

Concernant la confrontation de mardi, Mourinho aimerait « éliminer » le Real, mais s'attend à un match différent de celui de janvier. « Le Real Madrid que j'attends demain est le Real Madrid qui est le favori numéro un pour remporter la Ligue des champions. »

« J'aimerais beaucoup éliminer le Real Madrid, mais je voudrais qu'Alvaro (Arbeloa) remporte la Liga et qu'il reste à Madrid pendant de nombreuses années. Je pense que c'est un entraîneur très compétent, un garçon qui a Madrid dans le sang et qui a la personnalité nécessaire pour entraîner Madrid, ce qui n'est pas donné à tout le monde », a souligné le Portugais.