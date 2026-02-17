Sénégal: Modou Lô - « Sa Thiès a l'habitude d'abréger ses combats-Je l'attends de pied ferme »

« La manière dont Sa Thiès aborde ses combats me va très bien. Sa façon de lutter est un atout pour moi. Au coup d'envoi de l'arbitre, il ne fait aucun calcul et part à l'abordage. C'est un attaquant. Dès que l'arbitre lance le combat, il fonce. C'est son style », a commenté Modou Lô, très posé et détendu lors de leur deuxième face-à-face, vendredi dernier, dans les locaux de la 2Stv. Il reprend : « S'il ne change pas de tactique, je lui réserverai le même sort que tous les adversaires offensifs que j'ai eu à battre.

Dans ce cas, je le battrai en quelques secondes d'affrontement. Je n'en doute pas. C'est une certitude ». Pour le « Roi des arènes », lorsque Sa Thiès a changé de tactique face à Eumeu Sène (5 mai 2024), en faisant preuve de patience, il n'a pas obtenu le résultat attendu. « C'est ce qui me convainc qu'il sera offensif contre moi, comme il sait si bien le faire. Il a l'habitude d'abréger ses combats en quelques secondes, voire une minute. Le sachant, je l'attends de pied ferme », a-t-il fait savoir. Il a reconnu que s'il doit le croiser en combat royal, c'est parce qu'il a fait ses preuves et mérite de l'affronter. « Il a des qualités certaines. C'est un vrai lutteur, un fils de champion. En dépit de tout cela, sachez que je ne le crains aucunement », a-t-il tempéré, très lucide.

Le « Roc » de l'écurie Rock Énergie a confié que son challenger se prépare avec ses proches, lui également. Avant de jurer, la main sur le coeur : « Ma conviction, c'est que le 5 avril est déjà proche et que je lui réserverai le même sort qu'à bien d'autres champions de sa classe. S'il ne change pas de tactique, notre affrontement sera vite plié. Maintenant, s'il tente d'abréger le combat en étant offensif comme à l'accoutumée, il ira à l'encontre de sa nature ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Reprenant le micro, l'enfant chéri des Parcelles assainies a rassuré « qu'il soit de la famille de Double Less ou de Balla Gaye 2, c'est du pareil au même pour lui ». Pour donner du poids à son argument, il a martelé : « Le jour J, je serai seul dans l'enceinte avec Sa Thiès. Les choses sérieuses se régleront entre nous deux ». Avant de conclure : « La présence de Balla Gaye 2 à ses côtés ne me perturbera pas. Je suis un lutteur expérimenté. J'ai un mental d'acier ».