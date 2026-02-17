Sénégal: Sa Thiès - « Si Modou Lô vient avec son style habituel, je le terrasserai en quelques secondes »

Réponse du berger à la bergère ! Sa Thiès n'a pas mâché ses mots dès les premières minutes de leurs échanges. « Je suis convaincu d'une chose : je suis sûr de mes qualités. Si Modou Lô vient avec son style habituel, je le terrasserai en quelques secondes et je rentrerai à Guédiawaye avec la couronne de Roi des arènes. J'en suis convaincu. Je ne le crains pas. Je reconnais toutefois que c'est un athlète pétri de qualités », a-t-il assuré lors de leur deuxième face-à-face, vendredi dernier, dans les locaux de la 2Stv.

Le cadet de Balla Gaye 2 a laissé entendre que dévoiler ses stratégies en public ne serait pas une bonne manière de faire. « Oui, Eumeu Sène m'a battu, tandis qu'il a été terrassé à deux reprises par Modou Lô (31 janvier 2014 et 28 juillet 2019). Je félicite le champion de Pikine pour son succès face à moi. Mais pour ce combat contre Modou Lô, il ne faut pas porter un regard technique trop critique sur les résultats du passé. Mon duel avec Modou Lô est tout autre.

Cette fois-ci, il s'agit de Modou Lô contre Sa Thiès, avec ses propres réalités », a-t-il noté, le regard fixé vers l'objectif. Poursuivant sa tirade, le « Volcan » de Guédiawaye a ajouté : « N'oublions pas que Modou Lô avait également mal géré son combat contre Siteu (24 novembre 2024), en l'attaquant aveuglément, ce qui lui a coûté cher (Ndlr : victoire par décision arbitrale). Le style hyper offensif me va très bien, contrairement à lui ».

Pour Sa Thiès, ce que Modou Lô a réussi face à d'autres lutteurs offensifs, il ne le réussira pas contre lui. « Je suis différent. Je suis techniquement doué. J'ai de grandes qualités. Je crois en mon potentiel. Mon style est atypique », s'est-il vanté, le verbe franc.

Pour clore ce jeu de questions-réponses, le sociétaire de l'école Balla Gaye a déclaré : « Eumeu Sène est différent de Modou Lô. Il m'avait piégé. Aujourd'hui, je suis averti. Je lui tendrai un traquenard ».