Cote d'Ivoire: Plaques illégales - La DGTTC lance une opération coup de poing, véhicules saisis et mis en fourrière

Abidjan a été, ce lundi 16 février 2026, le théâtre d'une vaste opération de contrôle routier menée par la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité. Objectif : mettre fin à la circulation de véhicules arborant des plaques d'immatriculation fantaisistes, illégales ou volontairement dissimulées.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR), qui vise à lutter contre l'impunité des infractions sur les routes ivoiriennes et à renforcer la discipline dans la circulation.

Annoncée depuis plusieurs semaines, cette phase dite répressive marque une étape décisive dans la volonté des autorités de faire respecter la réglementation en matière d'immatriculation. Selon le Directeur Général de la DGTTC, Oumar Sacko, cette opération traduit l'engagement ferme du gouvernement à améliorer la sécurité routière en Côte d'Ivoire.

Pour donner un signal fort, les véhicules administratifs ont été les premiers ciblés. Plusieurs d'entre eux, dont les plaques étaient masquées ou non conformes, ont été saisis puis transférés à la fourrière administrative du Bureau de Gestion des Véhicules Administratifs (BGVA).

Le directeur général a également précisé que les véhicules appartenant à des particuliers ne sont pas épargnés. Tout automobiliste dont la plaque réglementaire est modifiée, dissimulée ou falsifiée est immédiatement conduit en fourrière. La restitution du véhicule est conditionnée au paiement intégral des amendes exigibles, y compris celles issues de la vidéo-verbalisation.

Au-delà des plaques d'immatriculation, cette opération englobe un contrôle plus large : vérification des pièces du véhicule, permis de conduire, état technique des engins, respect des limitations de vitesse et des règles de sécurité routière.

Les motocyclistes sont particulièrement concernés par l'obligation du port du casque, tandis que les automobilistes doivent se conformer au port de la ceinture de sécurité.

Par cette action, la DGTTC entend instaurer un comportement exemplaire sur les routes et rappeler que la sécurité routière demeure une priorité nationale.

Sercom: Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC)