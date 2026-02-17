Cote d'Ivoire: Agriculture climato-intelligente - Les cinq points importants à retenir

17 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Les technologies agricoles climato-intelligentes, comme les semences résistantes à la chaleur, présentent un énorme potentiel pour renforcer la production alimentaire africaine, accroître la résilience climatique et stimuler les revenus des agriculteurs.

Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à adopter ces technologies, faute d'informations suffisantes sur leur fonctionnement et les possibilités de mise à l'échelle.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a récemment organisé, en ligne, un Forum sur la promotion d'une agriculture climato-intelligente pour une résilience des agriculteurs africains au changement climatique.

Réunissant environ 390 participants provenant de 34 pays africains et de dix pays non africains, ce forum a invité des experts en matière d'agriculture à échanger sur les pratiques efficaces, à poser les bases de partenariats agro-industriels et à promouvoir une agriculture climato-intelligente.

