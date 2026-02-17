Cote d'Ivoire: Bonoua - Il soustrait 12 bouteilles de champagne pour son 'anniversaire'

Amon F et un ami qu'il dit s'appeler Cédric se sont introduits dans une buvette, communément appelé « maquis » à Bonoua pour soustraire 2 cartons de champagnes contenant 12 bouteilles.

A la barre du tribunal de Grand Bassam, le prévenu justifie son acte par cette version : « J'ai pris ces champagnes pour célébrer mon anniversaire ».

Il a été condamné récemment à 6 mois de prison ferme pour vol en réunion portant sur 2 cartons de champagne.

Des faits punis puni par les articles 457, 458, 459 et 462 du code pénal.