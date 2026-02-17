Sénégal: Futur siège du 3FPT - Un investissement stratégique et économique

Le chantier du futur siège du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) franchit une étape importante. Le site a reçu, ce lundi, la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, en compagnie du directeur général, Dr. Babo Amadou Ba, ainsi que des équipes techniques mobilisées sur le projet.

Cette infrastructure s'inscrit dans le programme de modernisation des services publics. Elle vise à offrir un cadre de travail moderne et adapté aux missions du fonds dans le domaine de la formation professionnelle et technique.

Sur le plan technique, le bâtiment est construit sur une emprise au sol de 1 200 m², sur un site global de 2 400 m². Il s'élève sur cinq niveaux et proposera plus de 10 000 m² d'espaces de bureaux modernes.

L'avancement des travaux est jugé satisfaisant. Le gros oeuvre est achevé et les travaux du second oeuvre sont en cours. La livraison finale de l'infrastructure est prévue pour août 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan économique, ce nouveau siège permettra à l'État du Sénégal de réaliser une économie annuelle estimée à environ 280 millions de FCFA. Ces ressources seront réorientées vers les missions prioritaires du fonds, notamment le financement des programmes de formation professionnelle et l'accompagnement des bénéficiaires.

Le projet du futur siège du 3FPT s'inscrit dans la dynamique de renforcement des infrastructures publiques engagée par les autorités, avec un accent particulier sur la performance administrative et l'optimisation des ressources publiques.