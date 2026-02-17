Sénégal: Tivaouane - Le ministère de l'Éducation nationale remet 487 tablettes numériques aux directeurs d'écoles, chefs d'établissements et Serigne Daara

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé ce lundi 16 février 2026 à la remise symbolique de tablettes numériques à des directeurs d'écoles, d'établissements scolaires et Serignes Daara. Au total, selon des responsables de l'inspection d'éducation et de formation (IEF), ce sont 487 tablettes numériques qui sont distribuées au niveau de la circonscription départementale.

Cette cérémonie officielle de distribution de tablettes numériques rentre dans le cadre de la stratégie numérique de l'éducation. Le ministre a précisé que c'est Tivaouane qui a abrité la cérémonie officielle de distribution, mais certains enseignants et Serignes Daara des zones périphériques comme Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor ont déjà reçu leurs dotations en tablettes numériques. Goudomp et Mbacké, qui sont les zones pilotes de la mise en oeuvre de cette stratégie, vont suivre, a-t-il précisé.

L'objectif, selon le ministre, est d'avoir une école moderne mais ancrée dans nos valeurs afin de mieux gérer, mieux décider et mieux rendre compte. À terme, il s'agit de faire du Sénégal le leader régional de la modernisation éducative et de la gouvernance numérique.

Avec ces outils, connectés à la plateforme Planète, il faut désormais être plus précis dans les prises de décisions, dans la gestion et ne pas négliger le plus petit détail, a insisté le ministre de l'Éducation nationale. À l'en croire, le directeur d'école, le chef d'établissement et le Serigne Daara pourront désormais disposer des données nécessaires sur l'élève afin de pouvoir prendre les mesures idoines et, par ricochet, renseigner avec précision la plateforme Planète.

Les chefs d'établissements, les directeurs d'écoles et Serigne Daara ne sont plus des gestionnaires du quotidien, mais au coeur de la chaîne de transformation, des acteurs stratégiques du changement, pour Moustapha Guirassy. « C'est à vous d'impulser ce nouveau paradigme, avec une école pilotée, mesurée, évaluée et améliorée en continu », a déclaré le ministre en s'adressant aux bénéficiaires des tablettes numériques.

Le choix de Tivaouane pour y lancer la cérémonie officielle de distribution de tablettes numériques n'est pas fortuit. Selon le ministre, Tivaouane a les capacités d'être un modèle, la première inspection d'éducation et de formation (IEF) du Sénégal 100 % digitale. Moustapha Guirassy a lancé un défi à l'IEF de Tivaouane pour que toutes les données soient renseignées à temps et que des décisions soient prises sur la base d'indicateurs clairs pour une plateforme analysée et améliorée.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Mamadou Mamoune Diop a parlé d'une ère de pilotage moderne avec la stratégie numérique à travers la plateforme Planète. Ces tablettes constituent un symbole de confiance et de responsabilité, selon Mamadou Mamoune Diop qui s'est réjoui des réformes courageuses engagées par le ministre de l'Éducation nationale. Il s'est ensuite engagé, au nom de ses collègues enseignants, à faire un bon usage des tablettes numériques.

Selon le ministre, l'acquisition de ces tablettes a été rendue possible grâce à l'ABS-JICA, qui soutient ainsi la mise en oeuvre de la stratégie du numérique pour l'éducation (2025-2026). Ce qui constitue une solidarité stratégique entre le Sénégal et le Japon, renforçant l'ambition du pays à se positionner comme un leader régional de la modernisation éducative.

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, s'est réjoui de l'initiative du ministre et des efforts déjà consentis pour la reconnaissance des Daara dans le système éducatif sénégalais. Il a aussi remercié le ministre d'avoir autorisé à Tivaouane un collège franco-arabe qui, jusqu'ici, était une vieille doléance des populations.

Cependant, pour le maire de Tivaouane, cela ne suffit pas puisque, rien que dans la commune, il y a 240 Daara recensés alors que le département en compte plus de mille. C'est pour cela qu'il a plaidé pour l'autorisation de deux nouveaux lycées franco-arabes à Tivaouane et la transformation du collège en un cycle long pour absorber la demande et permettre aux élèves qui auront leur brevet de fin d'études moyennes de pouvoir rester sur place jusqu'à l'obtention de leur Baccalauréat.

Demba Diop Sy a déclaré qu'il est prêt à donner les sites pour abriter ces lycées comme il l'a déjà fait pour le collège. Dans cette lancée, la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, a annoncé la construction de quatre salles de classe pour le collège franco-arabe pour commencer. En effet, le collège est, pour le moment, hébergé dans les locaux du CEM Ababacar Sy.

Venu représenter le Khalife général des Tidianes, Dr Bachir Ngom a formulé des prières pour le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Il s'est réjoui de l'avènement du ministère Moustapha Guirassy, qui est en train de faire beaucoup d'efforts dans l'éducation. Il s'est réjoui de l'engagement des inspecteurs départementaux et de celui de l'inspection d'académie aux côtés des Daara et des autorités religieuses.

Dr Ngom a rappelé le rôle de Seydi El Hadji Malick dans l'enseignement à travers ses écrits et son ouverture. À l'en croire, quand les colons ont voulu implanter des cours du soir pour les apprenants des Daara, Seydi El Hadji Malick Sy les avait accueillis à bras ouverts. Selon Bachir Ngom, le saint homme n'avait pas peur de l'ouverture et avait toujours manifesté sa volonté de travailler avec l'administration.