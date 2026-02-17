Ile Maurice: La mise en place de cadres réglementaires au centre des discussions

17 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

La deuxième journée de l'India AI Impact Summit 2026 a débuté à New Delhi ce mardi 17 février, avec une dynamique renouvelée, alors que le Premier ministre indien, Narendra Modi, et plusieurs dirigeants internationaux intensifient les échanges autour d'une intelligence artificielle responsable, d'une croissance inclusive et de mécanismes de gouvernance transfrontalière.

Dès la première journée, Narendra Modi a adopté un ton résolument progressiste, réaffirmant l'engagement de l'Inde en faveur du développement d'une IA centrée sur l'humain, mettant l'accent sur la sécurité et les objectifs de développement. Il a insisté sur le fait que la technologie doit contribuer au bien-être collectif et générer de nouvelles opportunités économiques.

Les sessions prévues ce mardi portent notamment sur l'application de l'IA dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'agriculture, l'éducation, la résilience climatique et les infrastructures publiques numériques. Des tables rondes de haut niveau examinent l'harmonisation des politiques publiques, l'élaboration de cadres réglementaires adaptés ainsi que la mise en place de modèles d'acquisition favorisant une adoption à grande échelle, tout en garantissant la transparence et la redevabilité.

Maurice est représenté à ce sommet par une délégation conduite par le Premier ministre Navin Ramgoolam, en visite officielle en Inde du 17 au 22 février. La dimension internationale demeure un élément clé du positionnement stratégique de l'événement. Parmi les dirigeants associés aux activités diplomatiques entourant le sommet figure également le président français Emmanuel Macron, soulignant l'importance géopolitique croissante de la coopération en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle.

