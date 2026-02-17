Afrique: Échecs - Transmission de savoir et compétitions de haut niveau au programme

De la Masterclass prévue le 21 février jusqu'aux Championnats du monde Youth en juin prochain en Italie, la Mauritius Chess Federation (MCF) entame une phase charnière de son calendrier. Entre partage d'expérience et quête de qualification pour les Masters, les semaines à venir s'annoncent denses à la salle Eddy Norton.

Pour rappel, l'année a débuté avec la victoire de Quatre Bornes au tournoi inter municipalités (le 11 janvier) et la récente dotation d'équipements à la MCF par l'ambassade de Russie à la salle Eddy Norton le 7 février dernier. Désormais, l'accent est mis sur l'encadrement de la relève et la compétition de haut niveau.

Et déjà, le samedi 21 février, la salle Eddy Norton accueillera le «Legacy Project». Cette Masterclass de deux heures proposera une session interactive afin d'aborder la préparation aux compétitions - nécessaires au circuit international - l'analyse des parties et les méthodes de progression, dans une logique de transmission entre générations.

Vingt joueurs - dont le groupe d'âge varie de 12 à 16 ans - , tous déjà titrés dans leurs catégories respectives, ont été choisis pour cela. Parmi eux, les espoirs Daven Mootin, Nygel Casseputhee, Hrishav Emrit, Arjun Seebaluck, Keshav Surjbali, Aditya Rakha, Kabir Jadav, ainsi que les joueuses Aisha Ramjaun et Shanaya Reetoo.

Dès le 28 février, la compétition reprend ses droits avec la Republic Cup. Ce tournoi a d'ores et déjà établi un record historique avec 86 inscrits. L'enjeu est de taille : le classe- ment général désignera les huit premiers qualifiés (4 Garçons et 4 Filles) pour les Masters Finals de novembre 2026. Les parties se joueront aux dates suivantes : le 28 février et 1er mars, les 7 et 8 mars puis le 14 mars, les samedis de 14h30 à 17h30 et les dimanches avec deux rondes à 9h30 et 11h30.

Selon Patrick Li Ying, vice-président de la fédération, le plateau sera exceptionnel. À l'exception de Hoolan Naipal, toute l'élite sera présente. Les cadres Devarajen Chinasamy, Bhavish Ramtale, Salhi Zouhaier, Noah Hardy, Patrick Marie et Rayen Sawmynaden feront face à la pression de jeunes talents comme Sahil Reetoo, Romain Brugette et Kovid Bhurton.

Si la sélection pour les Championnats du monde Youth (du 14 au 27 juin à Montesilvano, en Italie) est déjà finalisée, la Republic Cup fera office de préparation grandeur nature pour six partants, sélectionnés par la MCF. Ce sera l'occasion pour Aditya Rakha, Sahil Reetoo, Pravaranand Chuttoo, Sejal Aumeer, Shanaya Reetoo et Khilli Meenowa d'affiner leurs automatismes face aux meilleurs joueurs de l'île avant l'échéance mondiale.

La Republic Cup a attiré plus de 80 inscrits en l'espace de quelques jours.