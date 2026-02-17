Ile Maurice: Un maçon de 20 ans meurt par noyade

Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie par noyade à Mont-Choisy dans l'après-midi du lundi 16 février. Alertée aux alentours de 16 h 30 à la suite d'un signalement faisant état d'une possible noyade, la police de Pointe-aux-Canonniers s'est rendue sur les lieux, près des toilettes situées au centre de la plage. À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme inanimé.

Des membres de la National Coast Guard de Grand-Baie lui ont prodigué les premiers soins avant de le transporter d'urgence à l'hôpital SSRN. Un médecin de service n'a pu que constater son décès.

Le corps a été placé à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie, pratiquée le soir même. Celle-ci a attribué le décès à une asphyxie par noyade. Une enquête policière est en cours.