Ile Maurice: Entre traditions et spiritualité, place à l'année du Cheval de Feu

La communauté mauricienne d'origine chinoise célèbre ce mardi 17 février le Nouvel An lunaire, marquant l'entrée dans l'année du Cheval de Feu. Cette période festive, empreinte de traditions et de spiritualité, symbolise un nouveau départ et des perspectives placées sous le signe de l'énergie et de l'indépendance.

Dès les premières heures de la matinée, de nombreux fidèles se sont rendus dans les pagodes pour des prières et des moments de recueillement. À Port-Louis, une cérémonie s'est tenue au Pagoda Kwan Tee en présence du vice-président Jean Yvan Robert Hungley, ainsi que de plusieurs ministres et députés.

À travers des offrandes et des gestes rituels, les participants ont exprimé leur gratitude pour les bénédictions reçues au cours de l'année écoulée et formulé des vœux de prospérité pour les mois à venir.

La journée se poursuivra avec le traditionnel dîner du Nouvel An, un moment fort qui réunit les familles autour d'un repas symbolique célébrant l'unité et la continuité des traditions.