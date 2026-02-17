Ile Maurice: Danse du dragon, Wushu et traditions au rendez-vous

Le Caudan Waterfront a accueilli plusieurs activités dans le cadre des célébrations du Nouvel An chinois, hier, offrant aux visiteurs une immersion dans la culture chinoise. Parmi les temps forts de la journée, on retrouvait la spectaculaire danse du dragon, la magie des lions LED illuminant la scène, ainsi qu'une démonstration impressionnante de wushu (ensemble des arts martiaux chinois sans distinction particulière de style ni de forme)..

L'esprit du cheval-dragon

Le jour du Nouvel An chinois, une expression traditionnelle prend tout son sens : «Long Ma Jing Shen (龙马精神)», qui se traduit littéralement par «l'esprit du cheval-dragon». Ce terme symbolise une énergie vibrante et une détermination inflexible, faisant référence à un cheval légendaire combiné à la puissance du dragon.

Représentant la force, la résilience et l'agilité, Long Ma Jing Shen, incite à aborder l'année avec une énergie renouvelée, à surmonter les obstacles avec persévérance et à avancer avec passion et enthousiasme. En ce Nouvel An, cette expression invite chacun à considérer chaque jour avec un esprit dynamique, prêt à relever les défis à venir.

Au Lycée des Mascareignes

L'Ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang, a participé aux célébrations du Festival du Printemps au Lycée des Mascareignes le 11 février, en présence des élèves et des enseignants. Lors de son discours, elle a souligné l'amitié étroite entre la Chine et Maurice, encourageant les étudiants à poursuivre leur apprentissage du chinois et à découvrir la Chine par eux mêmes.

Les élèves sont montés sur scène pour présenter des performances qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer, incluant des chansons pop chinoises, des danses traditionnelles et des sketches inspirés du Spring Festival et de la culture chinoise.

Chambre de Commerce chinoise

La Chambre de Commerce chinoise (CCC), a procédé à une distribution de Foong Pao, le 8 février, à PortLouis. L'événement a réuni de nombreux invités, dont le ministre du Commerce, Michael Sik Yuen. Lors de son discours, le vice-président de la CCC, Ah Lan Lam, a souligné l'importance de cet événement : «L'Année lunaire chinoise 2026 est l'Année du Cheval de feu. En tant que signe de Feu Yang, cette année symbolise une énergie intense et un progrès rapide. Elle encourage les actions audacieuses, les innovations et la passion.» Ah Lan Lam a également salué la contribution des aînés de la communauté chinoise.

Chinatown Foundation

La pagode Fook Soo Am, située à la rue Magon, à Port-Louis, a accueilli une cérémonie spectaculaire, le 1eᣴ février, mêlant traditions séculaires, arts de la scène et esprit communautaire. Lors de cet événement coloré, dix nouveaux lions, symboles de la danse traditionnelle, ont été officiellement «réveillés» lors de l'eye-dotting ceremony. Organisée conjointement par la Chinatown Foundation et le Wuji Cultural Group, cet événement a célébré l'arrivée des nouveaux lions au sein de la troupe.

L'Institut Confucius de l'UoM

Le Chinese New Year International Gala 2026, organisé par la Chinatown Foundation, a réuni de nombreux invités, dont le président de la République, Dharam Gokhool, des membres de la communauté chinoise, ainsi que des invités de divers secteurs. L'Institut Confucius de l'université de Maurice a présenté trois activités culturelles : la calligraphie chinoise, le découpage de papier et une exposition de Hanfu (vêtements traditionnels chinois).

L'ambassade de Chine

L'ambassade de Chine à Maurice a organisé, le 21 janvier, une réception au Trianon Convention Centre, réunissant un large public. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, du président de la République, Dharam Gokhool, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Plusieurs ministres et de nombreuses personnalités, issues des milieux diplomatique, politique, économique et culturel, ont également répondu à l'invitation.