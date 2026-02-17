Ile Maurice: Un bébé de dix mois décède des suites de brûlures

17 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un nourrisson de dix mois est décédé dans la nuit du 16 au 17 février à la suite de graves brûlures subies à son domicile. Selon les informations recueillies, les faits se sont produits le 16 février aux alentours de 18 heures.

De retour du travail, le père aurait fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, qu'il a ensuite posée sur une table dans la cuisine. L'enfant se trouvait dans un trotteur lorsque la bouilloire serait tombée sur lui, lui causant d'importantes brûlures.

Transporté d'urgence à la Mediclinic de Coromandel, le bébé a reçu les premiers soins avant d'être transféré à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos. Admis en soins intensifs, il était inconscient. Son décès a été constaté aux petites heures du matin par un médecin.

Une autopsie est prévue. Une enquête est en cours.

