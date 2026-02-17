Nigeria: Le pays s'inquiète du sort de ses citoyens recrutés pour combattre en Ukraine

Au Nigeria, le gouvernement se dit préoccupé par la hausse du nombre de citoyens nigérians recrutés illégalement pour participer à des conflits à l'étranger. Cela fait suite aux révélations ces dernières semaines des décès de ressortissants africains dans les rangs de l'armée russe en Ukraine. Selon le groupe d'investigation All Eyes on Wagner, ils seraient au moins 36 Nigérians à avoir rejoint les rangs de l'armée russe.

Attirés par des promesses d'emplois lucratifs, des Nigérians se retrouvent « déployés dans des zones de combat, après avoir été induits en erreur », indique le ministère des Affaires étrangères nigérian dans un communiqué publié ce week-end.

C'est le cas de Balogun Adisa Ridwan, 32 ans, arrivé en Russie, espérant travailler dans le génie mécanique. Après confiscation de ses papiers, il raconte avoir été contraint de signer un contrat militaire dans une langue qu'il ne comprend pas. « Le gouvernement russe m'a complètement dupé », témoigne-t-il dans une vidéo diffusée par un média pro-gouvernemental ukrainien. Ajoutant être captif de l'armée ukrainienne depuis mi-janvier.

Sans directement évoquer le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le gouvernement nigérian assure vouloir collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux pour sensibiliser aux graves risques de ces recrutements qu'il qualifie de frauduleux. La semaine dernière, l'ambassadeur russe au Nigeria, Andreï Podyolychev, a réfuté toute implication du gouvernement russe dans ces enrôlements.

Un rapport du groupe d'investigation All Eyes On Wagner a recensé 5 morts parmi au moins 36 recrues nigérianes dans les rangs de l'armée russe.