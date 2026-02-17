Madagascar: Après le traumatisme du cyclone Gezani, «le soutien psycho-social est une nécessité» à Tamatave

17 Février 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, le dernier décompte publié lundi 16 février par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) fait état de 59 morts et 15 disparus après le passage du cyclone Gezani. Sur le terrain, les urgences s'accumulent : l'une d'entre elles est la santé mentale des sinistrés. Un dispositif de soutien psycho-social a été mis en place pour soulager l'angoisse ou la tristesse des habitants.

Mama Tsara s'avance en souriant dans un petit bureau d'une école primaire de Tamatave transformée en centre d'hébergement. Mais très vite, les larmes montent aux yeux de cette vendeuse de charbon âgée de 60 ans lorsqu'elle se remémore le cyclone Gezani face à une travailleuse sociale. « Normalement, à mon âge, je devrais avoir l'esprit en paix, mais malheureusement, avec le cyclone, ce n'est pas le cas. Tous les biens de mes enfants ont été détruits par la pluie. Je suis très triste et je me sens perdue. Parler ne résout pas mes problèmes, mais au moins, en disant ce qui me fait mal, je me sens soulagée d'un poids. »

« Lors du passage du cyclone, tout le monde est en détresse »

Ce dispositif de soutien entièrement gratuit est porté par deux des régions les plus touchées par la catastrophe, l'Atsinanana et l'Analanjirofo, en partenariat avec l'Unicef.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Delphine Razafindrafara écoute attentivement les sinistrés qui en font la demande : « Lors du passage du cyclone, tout le monde est en détresse. Nous n'avons pas de riz ou d'eau à partager avec les gens, mais nous avons des oreilles qui écoutent sans juger les personnes. Les émotions : il y a la peur, l'angoisse, le doute, car on ne sait pas ce qu'il se passera après. C'est pour cela que le soutien psycho-social est une nécessité, pour que les sinistrés puissent parler de ce qui les fruste, de ce qui les stresse. »

À Tamatave, ils seront dans quelques jours jusqu'à une trentaine de travailleurs sociaux à parcourir quotidiennement les centres d'hébergement pour rencontrer les habitants durement éprouvés par la catastrophe.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.