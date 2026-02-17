Les dirigeants africains ont endossé lors du 39è Sommet de l'Union africaine la nouvelle architecture financière africaine de la Banque africaine de développement, présentée par Dr Sidi Ould Tah, le nouveau président de l'institution financière panafricaine. Enjeux

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le mauritanien DrDr Sidi Ould Tah, a prononcé, dimanche 15 février 2026 à Addis-Abeba, sa toute première allocution officielle à la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) devant un.parterre de Chefs d'État et plusieurs chefs d'institutions internationales et de développement.

Il a présenté la Nouvelle architecture financière africaine (NAFA) comme le levier stratégique d'une mobilisation massive des ressources et le socle d'une nouvelle souveraineté financière africaine.

Dans un discours résolument tourné vers l'action, Dr Sidi Ould Tah a présenté sa vision d'une Nouvelle architecture financière africaine (NAFA), destinée à transformer en profondeur la manière dont le continent mobilise et déploie ses ressources.

« L'Afrique ne manque pas d'ambition. L'Agenda 2063 nous donne une vision. Nos Pactes nationaux pour l'énergie, nos accords commerciaux, nos cadres d'infrastructure, tout cela nous donne des plans », a souligné Dr Ould Tah, qui a ses fonctions le 1er septembre dernier, en tant que neuvième président du Groupe de la Banque. « Le problème n'est pas un manque de ressources. C'est l'architecture du risque et du capital », a-t-il insisté.

Il a souligné que la nouvelle vision du Groupe de la Banque ancrée dans les Quatre points cardinaux et dont la NAFA constitue un pilier, permettra au continent de changer de paradigme et de mettre en oeuvre de façon efficiente, les priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les Quatre points cardinaux, vision stratégique du Groupe de la Banque africaine de développement permettront de :

Libérer la puissance du capital africain, afin que l'épargne et les fonds institutionnels financent le développement du continent.

Reconstruire la souveraineté financière de l'Afrique, avec la NAFA comme instrument central permettant de mobiliser et de déployer des ressources à grande échelle et de renforcer la position de l'Afrique dans la gouvernance financière mondiale.

Transformer la démographie en dividende économique, en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et en développant des chaînes de valeur régionales.

Bâtir des infrastructures résilientes à forte valeur ajoutée, pour accélérer l'industrialisation et favoriser l'intégration économique continentale.

« La NAFA n'est pas un slogan. C'est une réorganisation délibérée de la manière dont l'Afrique mobilise, alloue et déploie ses capitaux pour le développement. Un passage de la fragmentation à la coordination. Des transactions isolées à l'échelle systémique. De la dépendance aux capitaux extérieurs à la souveraineté financière », a insisté le Dr Ould Tah.

Ce 39è Sommet qui s'est tenu sur deux jours, les 14 et 15 février, a porté sur le thème suivant : « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ». Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a été élu nouveau président en exercice de l'UA pour l'année 2026, en remplacement du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço.

Dans une déclaration adoptée sur les « initiatives continentales clés » de la Banque africaine de développement, les dirigeants africains ont félicité le président Ould Tah pour son élection à la tête de la principale institution financière du continent, la présentant comme le reflet de « sa capacité à orienter l'institution dans la poursuite de l'agenda de transformation et d'intégration de l'Afrique ».

Les chefs d'État et de gouvernement ont salué l'orientation stratégique du président Ould Tah articulée autour des « Quatre points cardinaux » et la NAFA qui y est adossée et lui demandent de leur faire un point dans les six prochains mois sur l'opérationnalisation de la NAFA.