Ile Maurice: Les Unionistes en outsiders

Ce mardi 17 février 2026, les demi-finales de la Republic Cup promettent des étincelles avec deux affiches de haut vol programmées à 15h30. Au stade Auguste Vollaire, l'Union Sportive de Beau-Bassin/ Rose-Hill (USBBRH) tentera de poursuivre son épopée fantastique face à l'ogre de la capitale, l'ASPL 2000. Pour se hisser à ce niveau, l'USBBRH a réalisé un exploit retentissant en quarts de finale le 21 janvier 2026, en éliminant l'AS Rivière-du-Rempart aux tirs au but (5-3) après un match nul vierge (0-0).

Les Unionistes ne partent guère avec les faveurs des pronostics face aux Rouge et Blanc. De son côté, l'ASPL 2000, pensionnaire de la Super League et en quête de rédemption, arrive avec l'étiquette de favori.

Du côté de St-François-Xavier, l'ambiance sera électrique pour le duel entre le Cercle de Joachim et le Pamplemousses SC. Les Nordistes de Pamplemousses ont validé leur ticket pour le dernier carré avec autorité en disposant de Chebel Citizen sur le score de 3-1 lors des quarts de finale. Le Cercle de Joachim tentera de rester sur sa bonne dynamique après sa récente victoire en championnat face à AS Vacoas/Phoenix. Les Curepipiens sont dans l'obligation de l'emporter pour engranger de la confiance.

Programme - 15h30

US Beau-Bassin/Rose-Hill - ASPL 2000 Auguste Vollaire

Cercle de Joachim - Pamplemousses SC St François-Xavier