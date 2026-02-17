Afrique: Basketball 5x5/Préparation - Dernière semaine décisive avant Dakar

Les présélectionnés des Ankoay entament leur ultime semaine de préparation à Antananarivo. Avant la publication de la liste définitive, le staff technique constate une nette progression collective.

À dix jours de la deuxième fenêtre de qualification à la Coupe du monde de basket-ball 2027, les présélectionnés locaux intensifient le rythme de la préparation à la petite salle du Palais des Sports Mahamasina. L'objectif est clair : arriver prêts physiquement et tactiquement pour le rendez-vous continental prévu à Dakar du 26 février au 1er mars afin d'affronter la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Sous la conduite du staff technique de la Fédération malagasy de basket-ball (FMBB), dirigé par le directeur technique national Angelot Razafiarivony, avec l'appui de Jimmy Harinirina Randriamandimby et de l'assistant coach Ndranto Rakotonanahary, le programme est centré sur les réglages technico-tactiques, sans négliger l'aspect physique. Depuis plus de trois semaines, les douze joueurs locaux enchaînent les séances intensives dans une ambiance studieuse mais compétitive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La priorité a d'abord été donnée au travail physique et à l'adresse au tir, avec un accent particulier sur le système d'attaque et la défense. Tous les joueurs se sont investis pleinement et chacun possède ses atouts », explique Ndranto Rakotonanahary.

« La bonne ambiance règne, même si seuls huit joueurs locaux seront retenus, en plus des expatriés. Ceux qui feront le voyage auront la lourde mission de défendre les couleurs nationales », ajoute-t-il. L'arrivée d'Elly Randriamampionona, en provenance de Mayotte, est venue renforcer un groupe déjà en confiance.

Défi très difficile

La liste officielle des joueurs retenus est attendue dans les prochaines heures. Une fois connue, les élus poursuivront les entraînements avec l'ensemble du groupe avant l'envol pour Dakar. « Nous disposerons d'environ cinq jours pour travailler tous ensemble, avec également une analyse vidéo de nos adversaires. Ce sera suffisant pour affiner nos repères collectifs », précise l'assistant coach.

Dans le groupe B de cette fenêtre qualificative de la Coupe du monde de basket-ball 2027, Madagascar devra se mesurer à trois grosses cylindrées africaines : la RDC, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un calendrier relevé qui ne laisse aucune place à l'improvisation. « Ce ne sera pas facile. Par rapport à ces pays, nous sommes derrière au classement africain, mais nous avons notre chance. L'objectif est d'aller chercher au moins une victoire », confie Ndranto Rakotonanahary.

Lors de la séance de tirs de lancers francs lundi, plusieurs joueurs se sont distingués : Elly avec 18 tirs consécutifs réussis, Livio 16, Augustin 15, Marco 14. Autant de signaux positifs qui traduisent une montée en régime progressive. Entre espoir et prudence, les Ankoay abordent cette dernière semaine avec détermination, conscients que la préparation devra se transformer en performances concrètes sur les parquets de Dakar.

Programme des matchs (Groupe B)

26 février - 18h00 à Dakar (21h00 à Madagascar)RDC vs Madagascar28 février - 21h00 à Dakar (00h00 à Madagascar)Madagascar vs Sénégal1er mars - 18h00 à Dakar (21h00 à Madagascar)Madagascar vs Côte d'Ivoire