Cote d'Ivoire: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse le cap des 15 000 milliards de FCFA ce lundi 16 février 2026

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a encore franchi un nouveau tournant de son histoire, en dépassant pour la première fois le cap des 15 000 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 16 février 2026.

Cette capitalisation s'est en effet située à 15 068,875 milliards FCFA contre 14 949,311 milliards FCFA le vendredi 13 février 2026, soit une augmentation de 119,564 milliards FCFA. Il s'agit sans nul doute d'une performance d'autant plus qu'en seulement 11 journées de cotation, la capitalisation du marché des actions a fortement augmenté de près de 1000 milliards FCFA, plus précisément 999,217 milliards FCFA, si l'on se réfère au dernier record historique franchi le vendredi 30 janvier 2026 avec une capitalisation de 14 069,658 milliards FCFA. C'est dire toute la vitalité de la 5ème bourse des valeurs mobilière du continent africain.

La forte hausse de la capitalisation du marché des actions de ce lundi 16 février 2026 est consécutive à celle des indices. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a gagné 0,80% à 390,83 points contre 387,73 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,37% à 181,07 points contre 180,41 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,42% à 154,66 points contre 155,31 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a connu une forte augmentation de 2,39% à 266,83 points contre 260,59 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), il connait une variation de 0,80% à 150,50 points contre 149,31 points la veille. La capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 17,36 milliards FCFA, en s'établissant à 11 476,057 milliards FCFA contre 11 493,417 milliards FCFA la veille. La valeur totale des transactions s'est établie à 1,432 milliard FCFA contre 1,683 milliard FCFA le vendredi 13 février 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,50% à 12 900 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 535 FCFA), ETI Togo (plus 6,90% à 31 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,88% à 85 500 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,29% à 21 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 3 170 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 2 160 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 5,33% à 16 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,13% à 1 510 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 1 625 FCFA).