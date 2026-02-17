Afrique: Badminton - Blessé, Alexandre Bongout termine avec la médaille d'argent

Le duel tant attendu des épreuves individuelles des championnats d'Afrique de badminton n'a finalement pas eu lieu hier soir à Gaborone au Botswana. Seul Mauricien ayant atteint une des cinq finales, Alexandre Bongout a vu son match tournait court face à l'Egyptien Adham Hatem Elgamal. Blessé à la cheville gauche, notre compatriote a dû déclarer forfait et termine avec une médaille d'argent sur le simple homme.

Malgré que ce soit son tout premier titre de vice-champion d'Afrique en simple homme, cette médaille laissera un gout amer pour Alexandre Bongout, auteur d'une belle campagne sur ces championnats d'Afrique. Tête de série n8, le Mauricien s'est logiquement hissé jusqu'en quart de finale sur le tableau du simple homme.

Son premier coup d'éclat est venu face au Marocain Driss Bourroum, tête de série n1. Au bout de 38 minutes de jeu, le Mauricien a pris le dessus dans cette rencontre en l'emportant en deux sets (21-17, 21-18). Si cette victoire lui permettait de rejoindre le dernier carré et de s'assurer une médaille, il retrouvait sur son passage Julien Paul (n4), tombeur du Sud-Africain Caden Kakora (n7) en trois sets (21-8, 22-24, 21-21-18) sur son quart de finale.

Le duel entre le numéro 1 mauricien, Julien et le numéro 2, Alexandre a exceptionnellement tourné en faveur du dernier, victorieux en deux sets (21-8, 21-8) au bout d'une demiheure de jeu. Une victoire qui lui a permis d'accéder pour la première fois de sa carrière sur la finale du simple homme des championnats d'Afrique. Une finale où il retrouvait l'Egyptien Adham Hatem Elgamal (n2), vainqueur du match face à Lucas Douce (14-21, 13-21) sur l'autre demi-finale.

Alors qu'on s'attendait à un duel épique entre deux badistes en quête du graal africain, la finale tourna court en raison d'une blessure. Déjà atteint à la cheville gauche avant cette rencontre, Alexandre Bongout a dû déclarer forfait dès l'entame de cette finale. Si donc l'Egyptien décroche son deuxième titre de champion d'Afrique, le Mauricien prend tout de même son premier titre de vice-champion d'Afrique.

Sur les autres tableaux, la paire Julien Paul/Alexandre Bongout (n4) a pris la médaille de bronze sur le double homme. La paire mauricienne s'est inclinée face aux Algériens Koceila Mammeri/Youcef Sabri Medel (n1) en deux sets (16-21, 8-21). Maurice termine donc ces épreuves individuelles avec une médaille d'argent et trois de bronze. Sur le tournoi par équipe, l'équipe masculine avait pris la médaille d'argent.