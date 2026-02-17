Ile Maurice: Une célébration traditionnelle et familiale

Le Nouvel An chinois, ou la Fête du Printemps, marque le début de la nouvelle année selon le calendrier chinois.

Cette année c'est l'Année du Cheval de Feu. C'est une fête très spéciale pour les familles sino-mauriciennes. Deux jeunes te racontent comment ils la célèbrent.

Deon Yichen Leung Tak Wan, cinq ans

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Deon, c'est un moment joyeux et rempli de surprises . «Avant le Nouvel An, mes parents nous demandent de nettoyer la maison avec eux», racontet-il. Il aide donc à ranger et à jeter les choses anciennes. Sa maman dit que cela chasse la malchance et appelle la chance. La veille du Nouvel An, toute la famille se retrouve pour un grand dîner. «Mes grands-parents, oncles, tantes et cousins sont tous là. Nous mangeons des plats spéciaux, qui doivent apporter l'abondance, la prospérité et la chance tout au long de l'année», explique Deon. Manger ensemble rapproche la famille et rend tout le monde heureux.

Le lendemain matin, Deon reçoit une nouvelle chemise qu'il porte. Il se rend ensuite à la pagode en famille et là, on brûle de l'encens et on fait éclater des pétards. Au début, Deon avait un peu peur en regardant la danse du lion mais maintenant il adore ! «Je peux même toucher les lions. Ma maman dit que cela signifie que j'ai grandi», dit-il. Dans l'après-midi, il va à la plage et joue avec son petit frère sur le sable et profite de la mer. Pour lui, le Nouvel An chinois est un moment de joie et de partage.

Rebecca Tiffany Li Ah Choon, 15 ans

Rebecca adore les traditions familiales. «La veille du Nouvel An, nous dînons en famille. Il y a beaucoup d'histoires racontées, de rires. Les oncles sont un peu saouls et offrent du vin. Après le dîner, on fait éclater des pétards pour chasser la malchance et accueillir le bonheur et la prospérité.» Rebecca aime aussi aller à l'hôtel avec ses cousins. «C'est le meilleur moment pour se retrouver et s'amuser. Être là-bas, c'est comme entrer dans un autre monde car tous les soucis disparaissent.» Elle aime aussi recevoir les Fung Pao, enveloppes rouges que les aînés donnent aux enfants et qui contiennent de l'argent. «Ce n'est pas seulement pour l'argent. Les Fung Pao apportent des bénédictions, de la chance et les meilleurs voeux. Je les prends avec les deux mains et je m'incline devant mes aînés en signe de respect.» Rebecca partage des gâteaux chinois comme le gato lasir et le gato kravat avec ses amis et voisins. «Tout le monde connaît le rituel et au début de février, ils commencent tous à demander : 'kot mo gato ?' C'est trop mignon.»

Le saviez-vous?

La Fête du Printemps est un moment pour s'amuser, être en famille et respecter les traditions. On se souhaite alors «Kung Shee Fat Choy». Ce sont des voeux de bonne année, de chance et de prospérité. Les traditions du Nouvel An sont très anciennes ! Par exemple, la couleur rouge a toute son importance pour les Chinois. On la retrouve partout : dans les décorations, les vêtements et même les «Fung Pao». Le rouge chasse la mauvais oeil et attire le bonheur.

Les pétards et la danse du lion ont aussi leur rôle. Les pétards font beaucoup de bruit pour faire fuir les mauvais esprits, et la danse du lion apporte chance et protection à tous ceux qui la regardent. Dans le zodiaque chinois, chaque année est associée à un animal et à un élément comme le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Les enfants nés en cette Année du cheval de feu seront rapides, courageux et pleins d'énergie. Le Nouvel An chinois ommence demain et les festivités durent 15 jours et se terminent avec le Festival des Lanternes.