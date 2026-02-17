Madagascar: Hôpital de Toamasina - Ambatovy soutient le CHU d'Analakininina

17 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Face aux difficultés causées par les délestages et le passage récent du cyclone Gezani, Ambatovy a décidé de venir en aide au Centre Hospitalier Universitaire d'Analakininina. Hier, la société a remis à l'établissement un groupe électrogène neuf de 17 kVA, destiné à sécuriser l'alimentation électrique, notamment pour le service de pédiatrie.

Cet équipement prend tout son sens dans un contexte où les infrastructures et les services essentiels ont été fortement perturbés. Pour les enfants hospitalisés, il garantit la continuité des soins et permet au personnel médical de travailler dans de meilleures conditions. Plus largement, il contribue à la résilience du système de santé local et à la protection des populations les plus vulnérables en période de crise.

Cette action s'inscrit dans le cadre des investissements sociaux d'Ambatovy. La société affirme ainsi son engagement concret envers les communautés locales, en partenariat avec les institutions locales. « La santé, la sécurité et le bien-être de nos communautés restent une priorité », souligne l'entreprise, qui rappelle qu'elle se tient aux côtés des habitants dans les moments difficiles.

À Toamasina, l'électricité n'est toujours pas rétablie. La plupart des habitants se tournent vers les générateurs domestiques pour continuer leurs activités quotidiennes, provoquant une forte demande dans les quincailleries et chez les revendeurs spécialisés. La Jirama estime que près de 90 % du réseau électrique a été affecté, avec la chute d'une dizaine de transformateurs et plus de 100 poteaux endommagés. Selon les prévisions, le rétablissement complet de l'électricité pourrait prendre encore plusieurs jours.

