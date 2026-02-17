Madagascar: Des éclaireuses apportent des solutions aux défis climatiques

Des éclaireuses offrent des solutions aux défis climatiques. Elles ont présenté des projets STEM innovants, au profit des pêcheurs, éleveurs, agriculteurs et artisans, le samedi 14 février à Ambohijanakolona Ampangabe, dans la région d'Analamanga, lors de la journée de reboisement du « Sampana Mena» ou AFO au sein du mouvement « Mpanazava eto Madagasikara » (MEM). Cet événement a été placé sous le thème « urgence climatique liée aux sources de revenus ».

Parmi les projets phares figure une ferme durable fonctionnant à l'énergie solaire, dotée de panneaux solaires, d'un système de ventilation solaire, de cultures destinées à l'alimentation du bétail utilisant du compost local, ainsi que d'un dispositif automatisé de récupération des eaux de pluie. Un modèle réaliste et réalisable, illustrant la créativité et l'engagement des jeunes filles face à l'urgence climatique.

En parallèle, 1 000 jeunes plants ont été mis en terre par 58 jeunes filles du Sampana Mena. Le Sampana Mavo « Voronkely » et le Sampana Maitso « Mpanazava » ont, quant à eux, planté 500 jeunes plants à Ambalavao Atsimondrano. L'activité a aussi permis aux filles et jeunes femmes scoutes de veiller à l'entretien des plants déjà mis en terre sur les parcelles existantes. D'autres actions similaires se sont tenues dans plusieurs localités, notamment dans la région Atsimo Andrefana, où 300 arbustes ont été plantés, confirmant la mobilisation nationale du mouvement.