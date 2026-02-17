Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « La souveraineté alimentaire, priorité du régime »

L'engagement présidentiel en faveur du monde rural passe à la vitesse supérieure. Ce lundi 16 février 2026, le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a procédé à l'inauguration officielle de la grande usine de production d'engrais organiques à Belalanda, Toliara. Une infrastructure stratégique qui concrétise les accords conclus récemment à Abu Dhabi.

Promesse tenue. Moins de quelques mois après la visite de la délégation malgache aux Émirats arabes unis, les retombées de la coopération bilatérale sont déjà visibles sur le terrain. À Belalanda, dans la périphérie de la Cité du Soleil, l'usine de production d'engrais organiques est désormais opérationnelle. Pour le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, ce projet ne relève pas d'un simple affichage politique, mais constitue un levier vital pour l'économie nationale.

« Cette usine est la preuve concrète que la souveraineté alimentaire ainsi que la promotion du monde agricole et de l'élevage sont des priorités pour le gouvernement », a-t-il déclaré devant une foule de notables et de producteurs locaux.

Productivité nationale. Le calendrier de cette réalisation a particulièrement marqué les esprits. Construite dans un délai record, l'infrastructure témoigne d'une volonté de rompre avec les lenteurs administratives du passé. « Cela prouve la rapidité d'exécution du gouvernement et son attention particulière envers les agriculteurs, car nous savons que l'engrais et les semences comptent parmi leurs problèmes majeurs », a souligné le chef de l'État. Les engrais produits, certifiés respectueux de l'environnement et de la santé des sols, seront mis sur le marché à des prix dits « sociaux ». L'objectif est clair : alléger les charges d'exploitation des paysans malgaches pour booster la productivité nationale.

Défi. Toutefois, le colonel Michaël Randrianirina n'ignore pas les réalités du terrain. Si l'engrais est désormais disponible, l'eau reste le nerf de la guerre dans le Sud-Ouest. Le Président a reconnu que le manque de ressources hydriques demeure un défi majeur pour la province de Toliara, malgré son fort potentiel.

En réponse, il a annoncé la réhabilitation urgente des infrastructures hydrauliques et un soutien direct aux agriculteurs pour protéger leurs cultures. Par ailleurs, pour cette saison 2025-2026, l'accent sera mis sur la protection des récoltes. Le gouvernement prévoit de doubler les efforts dans la lutte antiacridienne, un fléau qui menace régulièrement le grenier du Sud. Entre modernisation technique et pragmatisme climatique, la « Refondation » entend redonner ses lettres de noblesse à la terre malgache.