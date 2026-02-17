Madagascar: Incendie au Grand Pavois - Une famille de cinq personnes sinistrée

17 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Un violent incendie s'est déclaré le samedi 14 février vers 2h30 du matin dans une habitation située au Grand Pavois. Le feu a entièrement ravagé la maison, laissant une famille de cinq personnes sans abri. D'après les premiers éléments de l'enquête, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Au moment des faits, seule la mère de famille se trouvait à l'intérieur du domicile. Ses enfants étaient sortis pour assister à une veillée funèbre.

Fort heureusement, la mère a rapidement senti le danger. Elle a pu sortir à temps et alerter le voisinage. Les habitants du quartier se sont immédiatement mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Grâce à cette réaction rapide et à la solidarité des riverains, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, la maison a été entièrement rongée par le feu. De ce fait, la famille lance un appel à la solidarité et sollicite l'aide des personnes de bonne volonté afin de pouvoir se reconstruire après ce drame.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.