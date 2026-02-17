Madagascar: Incendie au Grand Pavois - Une famille de cinq personnes sinistrée

Un violent incendie s'est déclaré le samedi 14 février vers 2h30 du matin dans une habitation située au Grand Pavois. Le feu a entièrement ravagé la maison, laissant une famille de cinq personnes sans abri. D'après les premiers éléments de l'enquête, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Au moment des faits, seule la mère de famille se trouvait à l'intérieur du domicile. Ses enfants étaient sortis pour assister à une veillée funèbre.

Fort heureusement, la mère a rapidement senti le danger. Elle a pu sortir à temps et alerter le voisinage. Les habitants du quartier se sont immédiatement mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Grâce à cette réaction rapide et à la solidarité des riverains, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, la maison a été entièrement rongée par le feu. De ce fait, la famille lance un appel à la solidarité et sollicite l'aide des personnes de bonne volonté afin de pouvoir se reconstruire après ce drame.