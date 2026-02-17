Madagascar: Antsiranana - Debout pour Toamasina

Il est des heures où une ville dépasse les discours. Elle n'argumente plus, elle agit. Elle ne promet pas, elle répond présente. À Antsiranana, cette heure a sonné.

Alors que les sinistrés de Toamasina font face aux conséquences d'une épreuve douloureuse, la pointe Nord de la Grande île a choisi la voie de la solidarité. Samedi 14 février, devant l'Hôtel de Ville, l'opération de collecte de dons a été officiellement lancée sous l'impulsion du vice-président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Issa Charles, affectueusement connu sous le nom de Bora Réglage. Le geste est fort. Le symbole l'est davantage encore. À travers cette initiative, un message clair s'élève : dans l'adversité, la Nation demeure unie.

Autour du vice-président élu de la province d'Antsiranana, les autorités administratives et locales ont affiché une cohésion sans faille. Préfecture, région DIANA, commune urbaine de Diego-Suarez, Direction régionale de la Population et de la Solidarité, sans oublier l'Association des natifs de Tamatave résidant à Diego : tous ont répondu à l'appel. Une présence institutionnelle marquée, mais surtout l'expression d'une conviction partagée -- celle de ne laisser aucun compatriote affronter seul l'épreuve.

À partir du dimanche 15 février, plusieurs points de collecte ont été ouverts dans des lieux stratégiques et familiers : en face de l'Aigle d'Or, au bazar Scama, ainsi que devant Score, rue Colbert. Le quotidien s'est ainsi transformé en espace de fraternité. Là où l'on passe habituellement pour ses courses, on s'arrête désormais pour donner.

Car la solidarité ne se décrète pas. Elle se démontre. Elle se lit dans un sac de riz déposé sans bruit, dans des vêtements soigneusement pliés, dans ces gestes simples que l'on accomplit sans attendre de reconnaissance. Ce sont ces élans discrets qui bâtissent les grandes réponses collectives.

Dans ces moments de vérité, Antsiranana révèle son identité profonde : celle d'une ville fière, mais surtout généreuse. Une cité qui comprend que la force d'un pays ne réside pas seulement dans ses institutions, mais dans la capacité de ses citoyens à se soutenir lorsque le vent se lève. Quand Toamasina traverse la tempête, le Nord choisit d'être un appui. Et l'histoire retiendra qu'au moment où l'Est vacillait, Antsiranana s'est dressée -- non pas dans le bruit, mais dans la dignité et la solidarité.