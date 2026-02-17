Madagascar: Bemasoandro Itaosy - Un lycéen de 18 ans meurt noyé dans l'Ikopa

Un nouveau drame lié à la baignade s'est produit dimanche 15 février 2026 à Bemasoandro-Itaosy, district d'Antananarivo Atsimondrano. Vers 13h30, les gendarmes ont été alertés de la noyade d'un jeune homme dans le fleuve Ikopa.

Dépêchés sur les lieux, les éléments de la brigade ont appris que la victime, repêchée encore en vie par des riverains, avait été transportée en urgence à l'hôpital Manara-penitra d'Andohatapenaka. À l'arrivée des forces de l'ordre à l'établissement, aux alentours de 13h40, le décès du jeune homme a été constaté, malgré les tentatives de réanimation. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, plusieurs jeunes se baignaient dans le fleuve vers 13h20 lorsqu'un d'entre eux a brusquement disparu sous l'eau sans refaire surface.

Ses camarades ont immédiatement appelé au secours. La victime, âgée de 18 ans et élève en classe de terminale, n'a malheureusement pas pu être sauvée. Après les constatations d'usage, la dépouille a été remise à la famille. Les autorités locales ont été informées et un appel à la vigilance a été lancé à l'endroit des usagers du fleuve, notamment ceux qui s'y rendent pour la baignade ou les tâches ménagères.

Deux enfants à Antsirabe II. La veille, samedi 14 février 2026, vers 16h, un autre drame s'est produit dans le fokontany de Sahabe, commune rurale d'Ambohibary, district d'Antsirabe II. Les gendarmes ont été avisés de la noyade de deux enfants dans un plan d'eau situé au nord de Sambaina, non loin de la RN7. Arrivés sur les lieux avec un médecin du CSB II d'Ambohibary pour les constatations, les forces de l'ordre ont appris que les deux garçons, âgés chacun de 10 ans, avaient déjà été ramenés à leur domicile par leurs proches.

Aucune trace de blessure n'a été relevée. D'après les informations recueillies, sept enfants étaient partis se baigner en début d'après-midi dans ce bassin issu d'une ancienne excavation destinée à la fabrication de briques. Deux d'entre eux auraient plongé avant de ne plus réapparaître à la surface. Les habitants, alertés, ont procédé aux recherches et les ont transportés dans un établissement de santé, où leur décès a été constaté.

Il convient de souligner que ce plan d'eau, comportant une fosse profonde, aurait déjà été le théâtre d'accidents similaires par le passé. Après les examens nécessaires, les corps ont été remis aux familles pour inhumation. Ces deux tragédies successives rappellent une fois de plus la nécessité d'une vigilance accrue face aux dangers que représentent les cours d'eau et les plans d'eau non sécurisés, particulièrement en période de forte chaleur.