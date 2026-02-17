Madagascar: FIDA - Deux projets de 140 millions USD soumis par le pays

Madagascar a participé à la 49e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), tenue récemment à Rome, en Italie.

Le thème choisi pour cette année a été axé sur « De la ferme au marché : investir aux côtés des jeunes entrepreneurs ». Cette rencontre de haut niveau a permis aux États membres du FIDA d'échanger sur les priorités mondiales du financement du développement rural, dans un contexte marqué par les défis climatiques, la sécurité alimentaire et la transformation des systèmes agricoles. Les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre de la treizième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA 13), couvrant la période 2025-2027, ainsi que sur les perspectives de la quatorzième reconstitution (FIDA 14), prévue pour 2028-2030, a-t-on appris.

Filières d'élevage. En marge des sessions officielles, Madagascar, représenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Rasatarimanana José, a soumis deux projets structurants d'une valeur globale de 140 millions USD, dans le cadre des échanges bilatéraux. Le premier projet, intitulé Programme intégré de développement des filières animales, nécessitant un financement de 80 millions USD, ambitionne une transformation durable des filières d'élevage telles que les petits ruminants, l'aviculture et l'élevage porcin.

Il vise à renforcer la santé animale, à moderniser les infrastructures, à améliorer les performances génétiques et à déployer des systèmes d'identification et de traçabilité, afin de structurer durablement les marchés. À travers cette approche intégrée, le programme va cibler plus de 600 000 ménages d'éleveurs tout en générant environ 135 000 emplois directs et indirects, a-t-on évoqué. L'objectif vise à contribuer à la sécurité alimentaire, à la résilience et à la dynamisation de l'économie rurale.

Secteurs interdépendants. Quant au second projet, dit Programme d'appui au développement de l'agribusiness inclusif, pour un montant de 60 millions USD, il vise à accélérer l'investissement productif dans les filières prioritaires et à renforcer l'intégration des petits producteurs aux chaînes de valeur formelles. En mobilisant le secteur privé à travers un mécanisme de cofinancement compétitif, le programme favorisera l'émergence d'entreprises agricoles et agroalimentaires performantes, capables de créer de la valeur ajoutée locale et des emplois décents.

Il devrait bénéficier directement à environ 120 000 acteurs économiques ruraux et soutenir plusieurs centaines d'entreprises, consolidant ainsi les bases d'une agro-industrialisation territoriale inclusive. Ces propositions de Madagascar, soumises dans le cadre de FIDA 13, seront prochainement examinées par le Conseil d'administration du FIDA, a-t-on appris. Elles traduisent notamment la volonté du pays d'inscrire l'agriculture et l'élevage, qui sont deux secteurs interdépendants, au coeur de la transformation économique nationale.