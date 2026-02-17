Madagascar: Ski Alpin/JO d'hivers - Mialitiana Clerc signe un top 50

Engagée avec le dossard 76, la skieuse malgache Mialitiana Clerc a créé la surprise en terminant 50e du slalom géant féminin aux Jeux olympiques d'hiver. Une performance prometteuse pour Madagascar sur la scène mondiale.

Pour sa troisième participation aux Jeux olympiques d'hiver, Mialitiana Clerc a marqué les esprits. Alignée au départ du slalom géant féminin des Jeux olympiques d'hiver 2026, disputé à Milan-Cortina, la représentante malgache a décroché une honorable 50e place dans une épreuve relevée, dominée par les meilleures skieuses de la planète.

Mialitiana ne faisait pas figure de favorite. Pourtant, elle a su tirer son épingle du jeu en réalisant deux descentes solides et maîtrisées. Lors de la première manche, elle a bouclé le parcours en 1'12"35 avant d'enchaîner en 1'19"64 lors de la seconde, pour un temps cumulé de 2'31"99. Un résultat qui lui permet de gagner plus de vingt places par rapport à son rang de départ.

Dans un contexte de très haut niveau, où chaque erreur se paie cash, la Malgache a fait preuve de régularité et de sang-froid. Loin des projecteurs des grandes nations du ski, elle a su défendre avec fierté les couleurs nationales et montrer que Madagascar pouvait exister, même dans une discipline qui n'existe pas dans le pays.

Ce top 50 a valeur de symbole. Il confirme la persévérance de Mialitiana Clerc sur le circuit international et témoigne du travail accompli ces dernières années. Plus qu'un simple classement, cette performance ouvre des perspectives pour l'avenir et renforce l'espoir de voir émerger une nouvelle génération d'athlètes malgaches dans les sports d'hiver. Pour Madagascar, un pays sans neige, ce résultat reste déjà une petite victoire olympique.