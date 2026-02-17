Madagascar: Drogue - Une femme et trois hommes mis sous les verrous

La lutte contre le trafic local de drogues dures continue de mobiliser la Police nationale. La semaine dernière, quatre suspects ont été placés derrière les barreaux.

Ces individus, trois hommes et une femme soupçonnés d'appartenir à un réseau de dealers et consommateurs d'héroïne, se sont fait cueillir lors d'une opération menée dans le district d'Ambohidratrimo et à Antohomadinika IVO.

Alignés contre un mur au moment de leur présentation, ils apparaissaient en tenue décontractée, le regard dissimulé pour préserver leur anonymat. Mais les preuves matérielles saisies parlent d'elles-mêmes.

Sur une table, les policiers ont étalé quatre-vingts petits sachets de poudre d'héroïne pesant environ 2 grammes, vingt-quatre seringues, trois petits flacons de stockage, ainsi qu'un ensemble d'objets associés à la consommation de drogue, dont des comprimés verts et blancs, des briquets multicolores, des boîtes d'allumettes et même un préservatif encore emballé. Autant d'indices qui témoignent d'une pratique régulière et organisée.