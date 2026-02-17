Madagascar: Secren - Les employés perçoivent leurs droits

Après plusieurs années de lutte silencieuse, de calvaire, d'incertitude, d'attente et de promesses non tenues, marquées par des retards de paiement et une précarité devenue insoutenable, les personnels de la Secren ont finalement perçu trois mois d'arriérés de salaires. Une bouffée d'oxygène pour des familles longtemps éprouvées.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'enceinte du chantier naval. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une transaction financière, mais d'une reconnaissance tardive d'un sacrifice consenti depuis trop longtemps. Ils en ont reçu trois mois sur les douze impayés.

Tenu à la direction générale de la Secren, située au quartier La Glacière, le paiement a débuté vendredi dernier. Toute la journée, les employés ont fait la queue devant des portes réparties pour la distribution. Ce, après des manifestations et des revendications syndicales. Ce moment a été accueilli avec un mélange de soulagement, de joie et d'émotion. Pendant ce temps, les bars et épiceries autour de la direction générale ont fait de bonnes affaires

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Suivant les témoignages des bénéficiaires, depuis plusieurs années, les travailleurs du chantier naval traversent une période sombre : dettes accumulées, charges familiales difficiles à honorer. Ils ont ainsi travaillé dans des conditions extrêmement contraignantes. Certains ont dû multiplier les petits travaux pour subvenir aux besoins de leurs proches, tandis que d'autres ont fait face à des coupures d'électricité, des loyers impayés ou des frais de scolarité en souffrance.

Malgré cette situation, une grande partie du personnel est restée fidèle à l'entreprise, espérant un redressement progressif de ses activités.

Le versement de ces trois mois d'arriérés est perçu comme un signal encourageant. Il pourrait traduire une amélioration de la situation financière de l'entreprise ou l'aboutissement de négociations internes et institutionnelles.

Toutefois, si le paiement apporte un soulagement immédiat, les employés restent prudents. « Nous sommes reconnaissants envers le pouvoir actuel, nous allons reprendre nos tâches respectives, mais nous espérons surtout que cela marque un nouveau départ, pas seulement une solution temporaire», souligne Jaohasy, président du syndicat du personnel, tout en rappelant que les employés aspirent désormais à une visibilité claire sur l'avenir de l'entreprise, pour ne citer que la mise en place du nouveau conseil d'administration et la nomination du nouveau directeur général.