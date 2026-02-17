Madagascar: Ethnie « Vezo » - René John Walson élu président

17 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

Sans surprise, René John Walson est élu à la tête de l'association traditionnelle regroupant les natifs de l'ethnie « Vezo», dénommée « Vavea », « Vahatse ty Vezo Aharo ». Lors du scrutin de samedi dernier, il a obtenu trois cent cinquante-quatre voix sur quatre cent soixante-et-onze électeurs. Julien Mandrano, qui a déclaré forfait la veille de l'élection, a quand même obtenu trente-huit voix, tandis que vingt-et-un électeurs ont voté pour le troisième candidat, Lahiniriko Sébastien Tsaboahake. Au total, quatre cent soixante-et-onze électeurs sont venus voter, avec trois votes blancs et un nul.

La liste des grands électeurs, comme le souligne le règlement intérieur de l'association, n'a pas fait l'unanimité, ce qui a poussé le candidat Julien Mandrano à désister la veille de l'élection. L'un des présidents fondateurs de l'association, Rabe Jules, a alors répondu que la liste est conforme, et que les six cent trente-deux personnes désignées étaient habilitées à voter. Cette décision n'a pas convaincu certains membres, qui contestent la légitimité de certains grands électeurs.

Malgré cette zizanie interne entre « Vezo », l'élection s'est bel et bien tenue et le président élu a été déclaré. Cependant, hier, d'autres membres du collège des fondateurs de l'association « Vavea » déclarent sur les réseaux sociaux que l'élection du 14 février est nulle et non avenue. Ils évoquent des anomalies dans l'organisation et dans « la nature» d'un candidat en particulier.

Du côté de l'équipe du vainqueur, la date de l'installation officielle du président élu est attendue incessamment. Les « Vezo » attendent en tout cas la concrétisation des promesses faites durant la campagne.

