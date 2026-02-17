Madagascar: Mahanjanga - La circulation sur la RN4 rétablie

D'après les témoignages, l'aggravation des excavations profondes sur la chaussée, sur une centaine de mètres, était la raison de la coupure de la circulation. Un gros véhicule était retenu dans la vase boueuse durant des heures.

La circulation a été rétablie dimanche matin vers 10 h 15, d'après le commandant du groupement de la gendarmerie nationale Betsiboka.

« La circulation sur la RN4 au PK 233+800 a été rétablie suite à l'intervention des éléments de la gendarmerie nationale sur place, avec l'appui d'un autre camion ayant permis le remorquage du véhicule embourbé depuis samedi soir. La circulation est ouverte à tous types de véhicules, mais la présence d'une excavation importante sur la chaussée fragilise le passage et pourrait entraîner une nouvelle interruption du trafic à tout moment », telle était la déclaration du commandant, hier matin.

La coupure totale sur cette portion très endommagée et enlisée a ainsi provoqué un embouteillage monstre dans les deux sens, vers Tana où des taxis-brousse et camions ont été paralysés. Vers Mahajanga, des camions transportant des marchandises et légumes, ainsi que des taxis-brousse, ont également été bloqués.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce n'est pas la première fois que cette partie de la nationale se trouve très dégradée en période de pluies. L'on se rappelle de la même situation où la route était coupée pendant deux à trois jours et les voitures n'ont pas pu circuler.

Aux prochaines crues, le pire est à craindre sur ce tronçon.

Par ailleurs, le long de la RN4, c'est le même scénario qui se produit, notamment à Anjiajiakely. Mais ce qui aggrave surtout la détérioration de la nationale est l'absence des stations de pesage des camions.

Cette situation justifie l'état très dégradé de la route à la sortie et à l'accès aux ponts et passerelles sur la RN4. Les 95 % de la chaussée autour des ponts sont ravagés, et de grands trous sont observés. La chaussée ne supporte pas le poids des gros camions et poids lourds très surchargés.

Récemment, le nouveau pont à Andriambavirano Tanambao Andranolava, situé au PK 502 sur la route nationale 4, dans le district de Marovoay, est désormais ouvert à la circulation depuis dix jours. Un essai technique de l'ouvrage vient d'être réalisé le 6 février dernier pour tester le poids maximal autorisé sur le pont.

Les résultats ont démontré que l'infrastructure répond pleinement aux exigences techniques. À l'instar des autres routes nationales de l'île, ce pont peut supporter des véhicules jusqu'à 44 tonnes, garantissant ainsi la sécurité et la fluidité du trafic pour tous les usagers.

Et dans la même foulée, la route à la sortie du pont Kamoro, dans la commune d'Ambondromamy, vient également d'être réhabilitée.