Afrique Centrale: Nord-Kivu - Un hélicoptère de la MONUSCO atterrit pour la première fois à Goma depuis un an

Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à Goma, au Nord-Kivu. À son bord se trouvait Vivian Van de Perre, cheffe par intérim de la mission onusienne, venue dans le cadre d'une mission d'appui au processus de paix engagé entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC/M23.

Selon la responsable onusienne, cette visite vise à échanger avec les différentes parties prenantes afin de faire progresser les mesures pratiques liées au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Le vendredi 13 février, soit un jour après son arrivée, une rencontre consacrée à ce sujet s'est tenue entre la MONUSCO, les représentants du gouvernement et ceux du mouvement rebelle.

À l'issue des discussions, Vivian Van de Perre a souligné que l'appui de la MONUSCO au mécanisme de suivi du cessez-le-feu sera progressif, marquant une étape importante dans la consolidation du calme fragile observé dans la région.