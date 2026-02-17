Afrique Centrale: Nord-Kivu - Un hélicoptère de la MONUSCO atterrit pour la première fois à Goma depuis un an

16 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri le jeudi 12 février à Goma, au Nord-Kivu. À son bord se trouvait Vivian Van de Perre, cheffe par intérim de la mission onusienne, venue dans le cadre d'une mission d'appui au processus de paix engagé entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC/M23.

Selon la responsable onusienne, cette visite vise à échanger avec les différentes parties prenantes afin de faire progresser les mesures pratiques liées au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Le vendredi 13 février, soit un jour après son arrivée, une rencontre consacrée à ce sujet s'est tenue entre la MONUSCO, les représentants du gouvernement et ceux du mouvement rebelle.

À l'issue des discussions, Vivian Van de Perre a souligné que l'appui de la MONUSCO au mécanisme de suivi du cessez-le-feu sera progressif, marquant une étape importante dans la consolidation du calme fragile observé dans la région.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.