Congo-Kinshasa: 34e anniversaire de la Marche des chrétiens - Une commémoration marquée par des tensions à Kinshasa

La ville de Kinshasa a commémoré ce lundi 16 février le 34e anniversaire de la Marche des Chrétiens, un événement historique au cours duquel plusieurs fidèles avaient perdu la vie en 1992 pour avoir réclamé la réouverture de la Conférence nationale souveraine.

Comme chaque année, cette date a été honorée à travers des messes célébrées dans la capitale, notamment à la paroisse Saint Joseph à Matonge, dans la commune de Kalamu, lieu emblématique directement lié aux événements de 1992. Cependant, des heurts ont éclaté entre des membres présumés de deux formations politiques après cette messe.

D'après Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, leurs partisans ont été attaqués par des jeunes des Forces du Progrès, un mouvement présenté comme proche de l'UDPS.

L'incident se serait produit juste après la messe, devant le siège de la coalition, situé sur l'avenue de l'Enseignement à Kinshasa.

Selon lui, ces jeunes ont ciblé les militants de Lamuka, provoquant des troubles alors que les fidèles quittaient le lieu de culte.

La réaction immédiate de l'UDPS

Face à ces accusations, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) a rapidement réagi.

Le parti dément toute implication dans ces violences et affirme que les Forces du Progrès n'ont jamais mené d'attaque contre des partisans de Lamuka.

Un cadre de l'UDPS, Gustave Lutumba, a précisé que les Forces du Progrès sont un mouvement bien organisé et jamais une milice.

Il ajoute qu'il s'agit d'un groupe régi par la Ligue des jeunes de l'UDPS, et non d'un mouvement violent ou incontrôlé.

La commémoration de la Marche des chrétiens demeure un rappel fort du prix payé par certains citoyens pour défendre l'ouverture démocratique du pays.

Cette commémoration vise à rappeler le sacrifice de ces chrétiens morts pour la démocratie, et à maintenir vivante la mémoire de leur lutte pour la liberté et la justice.