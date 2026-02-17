Madagascar: Toamasina - 20 tonnes de riz offertes aux sinistrés

17 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

À la suite du passage du cyclone Gezani, qui a lourdement affecté la ville de Toamasina, la société Madagascar Kashing Mining (MKM) a manifesté sa solidarité en offrant 20 tonnes de riz aux populations sinistrées. Ce geste vise à soutenir les familles les plus touchées par les intempéries.

La remise officielle a eu lieu auprès du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), actuellement en première ligne pour coordonner les aides d'urgence. Le préfet de la ville et l'ensemble de l'équipe du BNGRC ont supervisé la réception et l'organisation de la distribution afin de garantir un acheminement efficace vers les bénéficiaires.

Responsabilité

L'entreprise a pris en charge l'intégralité des frais logistiques, incluant le transport du riz et les dépenses liées à l'opération. En témoignage de reconnaissance, un certificat a été remis à Madagascar Kashing Mining, saluant son engagement et sa réactivité face à la crise. Les représentants de la société ont également échangé avec les autorités locales et les sinistrés pour identifier les besoins prioritaires et envisager d'éventuels appuis complémentaires. Le MKM réaffirme sa responsabilité sociétale et sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités et les communautés locales, participant ainsi aux efforts de relèvement après le passage du cyclone.

