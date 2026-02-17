Madagascar: Toamasina - Sécurisation et rétablissement de l'alimentation en électricité

De nombreux établissements scolaires et sanitaires, ainsi que des équipements publics, ont été détruits à la suite du passage du cyclone Gezani dans la région Atsinanana.

Ces dégâts ont bouleversé le quotidien de milliers de familles tout en fragilisant les services essentiels à la vie de la ville de Toamasina. Raison pour laquelle le groupe Filatex, implanté dans cette région depuis 2016, s'est engagé à accompagner les populations sinistrées en soutenant ces infrastructures de base, piliers de la résilience sociale, à travers ses activités de RSE. En outre, ce membre du secteur privé concentre également ses actions sur la sécurisation et le rétablissement de l'alimentation en électricité, enjeu vital pour la reprise des activités et cœur historique de l'expertise du Groupe.

Reprise des activités

Dans la foulée, plusieurs tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été distribuées aux familles sinistrées, en coordination étroite avec les autorités locales, afin de répondre à leurs besoins d'urgence. En outre, la continuité des services de santé et d'éducation constitue une priorité absolue dans ce contexte de crise.

L'hôpital Be et l'hôpital Morafeno ont ainsi été dotés d'équipements essentiels, notamment des cuves d'eau et des matériaux de sécurisation, permettant de préserver leurs capacités opérationnelles et d'assurer la poursuite des soins malgré des conditions particulièrement contraignantes. Quant aux établissements scolaires fortement endommagés, dont le CEG de Tsarakofafa et l'EPP d'Anjoma, des matériaux de couverture et des équipements métalliques leur ont été remis pour permettre une remise en état rapide des bâtiments et la reprise des activités pédagogiques dans des conditions sûres.

Engagement durable

En outre, une action de soutien spécifique à destination des étudiants de l'Université de Barikadimy et des jeunes accueillis au centre CRJS est prévue ce jour afin de les accompagner pour faire face à la situation. Une mobilisation responsable et coordonnée.

« Face aux dégâts subis par Toamasina, notre priorité a été d'agir vite et utilement. Le Groupe Filatex est profondément lié à cette ville. Dans un moment comme celui-ci, notre conviction est simple : être présents avec méthode et solidarité, là où notre ancrage et notre expertise peuvent réellement faire la différence. Cette mobilisation collective traduit notre engagement durable aux côtés des populations et de nos collaborateurs », a fait savoir Tanteraka Rakotoarisoa, directrice RSE du Groupe Filatex.